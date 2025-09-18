Written by: septiembre 18, 2025 Fútbol Mexicano

Cruz Azul vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Cruz Azul vs Juárez

La Jornada 9 del Apertura 2025 abre este viernes 19 de septiembre con el duelo entre Cruz Azul y los Bravos de Juárez, desde el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, llega en un momento extraordinario: marcha invicta con seis victorias y dos empates, además de ubicarse en la segunda posición de la tabla, apenas a un punto del líder. En la última fecha vencieron 1-0 a Pachuca con gol de Gabriel “el Toro” Fernández, demostrando solidez en todas sus líneas.

Bajas sensibles en la Máquina

No todo es positivo para los celestes. Jesús Orozco “Chiquete” no estará disponible tras ser expulsado en la jornada pasada, mientras que Amaury Morales, Jaziel Mendoza, Mateo Levy y Emmanuel Ochoa se encuentran concentrados con la Selección Sub-20 que disputará el Mundial de la categoría en Chile. Pese a estas ausencias, Cruz Azul sigue partiendo como favorito.

Juárez quiere sorprender otra vez

Del lado de los fronterizos, Juárez, bajo el mando de Martín Varini, llega en la novena posición con tres victorias, tres empates y dos derrotas. En su último compromiso empataron 1-1 ante Necaxa, y aunque su ofensiva apenas promedia un gol por partido, sueñan con repetir la sorpresa del Clausura 2025, cuando vencieron a Cruz Azul 1-0 con tanto de José Luis Rodríguez.

Dónde ver Cruz Azul vs Juárez en vivo

El partido se disputará este viernes 19 de septiembre a las 7:00 PM en el Estadio Olímpico Universitario. Podrá verse en vivo por ViX Premium y Amazon Prime Video en México, mientras que en Estados Unidos la transmisión será exclusiva por ViX.

Un inicio vibrante de jornada

El choque entre Cruz Azul y Juárez marcará el arranque de la fecha 9. La Máquina quiere mantener su invicto y acercarse al liderato, mientras los Bravos buscarán sumar puntos de oro en una visita complicada.

