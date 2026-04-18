León vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026 

Written by: abril 18, 2026 Liga MX Clausura 2026

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León vs Juárez

¡Rugido de Liguilla en el Nou Camp! Este sábado, el León recibe a Juárez en un partido donde no se regalará ni un centímetro de césped y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Esmeraldas como Bravos saben que están ante la última llamada en la lucha por la clasificación cuando quedarán apenas 2 jornadas por disputarse para finalizar la temporada regular.

La Fiera de Javier Gandolfi ha encontrado su mejor versión justo a tiempo: suman tres juegos sin perder y vienen de pegarle al Puebla de visita. Hoy, con 19 puntos, una victoria los metería de lleno a los puestos de clasificación directa.

Del otro lado llegan los Bravos de Juárez, que están heridos de muerte. Tras perder el Clásico de la Frontera, el equipo llega mermado: no contarán con Monchu ni con Jesús Murillo por expulsión. Juárez tiene 16 puntos y sabe que, si pierde hoy en León, prácticamente se puede ir despidiendo del torneo.

¿Podrá La Fiera sentenciar su pase o los Bravos darán la campanada en patio ajeno?

Nuestro pronóstico: El factor Gandolfi y las bajas de Juárez pesarán. Gana el León 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 18, 2026
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