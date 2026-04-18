León vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026 

Liga MX Clausura 2026

¡Rugido de Liguilla en el Nou Camp! Este sábado, el León recibe a Juárez en un partido donde no se regalará ni un centímetro de césped y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Esmeraldas como Bravos saben que están ante la última llamada en la lucha por la clasificación cuando quedarán apenas 2 jornadas por disputarse para finalizar la temporada regular.

La Fiera de Javier Gandolfi ha encontrado su mejor versión justo a tiempo: suman tres juegos sin perder y vienen de pegarle al Puebla de visita. Hoy, con 19 puntos, una victoria los metería de lleno a los puestos de clasificación directa.

Del otro lado llegan los Bravos de Juárez, que están heridos de muerte. Tras perder el Clásico de la Frontera, el equipo llega mermado: no contarán con Monchu ni con Jesús Murillo por expulsión. Juárez tiene 16 puntos y sabe que, si pierde hoy en León, prácticamente se puede ir despidiendo del torneo.

¿Podrá La Fiera sentenciar su pase o los Bravos darán la campanada en patio ajeno?

Nuestro pronóstico: El factor Gandolfi y las bajas de Juárez pesarán. Gana el León 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 18, 2026