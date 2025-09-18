Written by: septiembre 18, 2025 Fútbol Mexicano

Necaxa vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Necaxa vs Puebla

La Jornada 9 del Apertura 2025 arranca este viernes 19 de septiembre con un choque clave en la lucha por salir del fondo de la tabla. Necaxa recibe a Puebla en el Estadio Victoria en un partido de alto voltaje donde ambos necesitan sumar de a tres. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en vivo por Azteca 7, ViX Premium y Claro Sports.

Así llega Necaxa

Los Rayos atraviesan un momento complicado. Actualmente se ubican en la posición 16 con apenas 6 puntos y acumulan seis jornadas sin ganar. Su último triunfo fue en la fecha 2, cuando derrotaron 3-1 a Querétaro. Desde entonces, el equipo de Fernando Gago no ha logrado levantar el vuelo. En la jornada pasada apenas rescataron un empate 1-1 ante Juárez, resultado que acrecienta la presión sobre el estratega argentino.

Así llega Puebla

La Franja tampoco vive su mejor presente: es último de la clasificación con 4 puntos. Tras el cambio en el banquillo y la llegada de Hernán Cristante, los poblanos suman cinco partidos sin victoria. En sus últimos tres duelos registran un empate y dos derrotas. Su triunfo más reciente se remonta a la jornada 3, cuando superaron 1-0 a Santos Laguna.

Un duelo clave en la Liga MX

Más allá de ser un enfrentamiento entre sotaneros, el partido es vital para ambos proyectos. Necaxa necesita reencontrarse con la victoria en casa para aliviar la presión, mientras que Puebla busca un resultado que le devuelva confianza rumbo a la segunda mitad del torneo.

Planteles completos

La buena noticia es que ninguno de los dos equipos presenta bajas por suspensión o lesión, por lo que tanto Gago como Cristante podrán contar con lo mejor de sus plantillas para este duelo directo en la parte baja de la tabla.

