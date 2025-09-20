Pumas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡TIGRES LE ROBA EL RESULTADO A PUMAS Y TOLUCA GOLEA A CHIVAS!



Un penal fallado de Aaron Ramsey fue clave para que con goles de Macias y Correa (tras penal fallado de Ibañez) Pumas y Tigres dividan puntos.



En Guadalajara, el Campeón no tuvo piedad y regresó a su realidad a un… pic.twitter.com/KJmFSvxq6v — Fulbox (@fulboxOficial) September 21, 2025

Un clásico de felinos en el Olímpico Universitario

La Jornada 9 del Apertura 2025 presenta uno de los duelos más esperados: Pumas UNAM vs Tigres UANL, un enfrentamiento que revive la final del Apertura 2015. El partido se disputará este sábado 20 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Ambos equipos llegan en la parte alta de la clasificación y separados únicamente por tres puntos, lo que hace aún más atractiva esta batalla entre felinos.

Pumas, en racha positiva

El equipo dirigido por Efraín Juárez vive un buen momento. Actualmente ocupa el octavo lugar con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas. Su última presentación fue contundente: un triunfo 1-4 ante Mazatlán, con doblete de Guillermo “Memote” Martínez y goles de los refuerzos Alan Medina y José Juan Macías.

Además, los universitarios suman seis partidos sin perder, con tres victorias y tres empates. En casa también han mostrado solidez, pues en su último juego en CU vencieron 1-0 al Atlas con gol de su refuerzo estrella Aaron Ramsey.

Tigres busca romper la sequía

Por su parte, los dirigidos por Guido Pizarro ocupan la quinta posición con 15 unidades, tras acumular cuatro victorias, tres empates y una derrota, esta última ante América en la Jornada 5. Sin embargo, los felinos regios arriban con dudas, ya que en sus últimos dos compromisos no lograron anotar, firmando empates 0-0 ante León y Chivas.

La falta de gol preocupa, pero Tigres sabe que un triunfo en el Olímpico no solo rompería la racha, sino que también les consolidaría en la parte alta de la tabla.

¿Dónde ver el partido en vivo?

📅 Fecha: Sábado 20 de septiembre, 2025

🏟️ Sede: Estadio Olímpico Universitario

🕖 Horario: 19:00 horas (CDMX)

📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

El Pumas vs Tigres promete intensidad y goles en un choque clave por la pelea en los primeros lugares del torneo.

