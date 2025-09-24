Toluca vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡EL CAMPEÓN DESTROZA A RAYADOS!



Con seis incontestables goles, el Toluca acabó con un Monterrey que tuvo la oportunidad de irse 0-2, pero Sergio Ramos falló un penal.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/3vkWZIyKgk — Fulbox (@fulboxOficial) September 25, 2025

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 nos trae un partido de alto voltaje en la Liga MX. Este miércoles 24 de septiembre, el Toluca recibe a los Rayados de Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo que puede definir la parte alta de la tabla general.

¿Cómo llega Toluca?

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega en un gran momento tras golear 3-0 a Chivas en la jornada pasada. Con esa victoria, los Diablos Rojos alcanzaron 19 puntos y se colocan en la tercera posición del torneo. En sus últimos cuatro partidos acumulan dos victorias, un empate y una derrota, con un saldo de 10 goles a favor y apenas 4 en contra. Además, jugar en casa es un factor clave para mantenerse entre los primeros lugares.

Monterrey busca el liderato

Por su parte, Monterrey, al mando de Domènec Torrent, empató 2-2 contra América en la fecha anterior, cortando su racha de cuatro triunfos consecutivos. Con 22 puntos, los Rayados son segundos de la tabla, apenas un punto detrás de Cruz Azul. Su fortaleza está en la delantera: en nueve encuentros han marcado 20 goles, siendo una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Historial reciente

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Toluca suma dos victorias, Monterrey una, y se registraron dos empates. El antecedente más reciente fue en los Cuartos de Final del Clausura 2025, donde Toluca eliminó a Rayados con un 2-1 en el Nemesio Diez.

Horario y transmisión

El partido Toluca vs Monterrey se disputará este miércoles 24 de septiembre a las 8:00 PM (hora del centro de México). La transmisión en vivo estará disponible por TUDN, ViX Premium, Caliente TV, Tubi México y Amazon Prime. En Estados Unidos podrá seguirse por TUDN, ViX y Amazon Prime Video.

Un auténtico choque de gigantes: Toluca y Monterrey se miden en la Jornada 10 con la cima de la Liga MX en juego.

Last modified: septiembre 24, 2025