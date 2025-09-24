Atlético San Luis vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡Termina el partido de Jornada 10 y nos llevamos los 3 puntos! 🦅💥@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/fqle1LNCNa — Club América (@ClubAmerica) September 25, 2025

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX nos regala un partido vibrante a mitad de semana: el Atlético de San Luis recibe al Club América en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea de la tabla general.

¿Cómo llega Atlético de San Luis?

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, viene de sorprender como visitante con un contundente 4-1 sobre Santos Laguna. Con esa victoria, alcanzaron 10 puntos en el torneo y se ubican en la undécima posición, producto de tres triunfos, un empate y cinco derrotas. Sin embargo, su talón de Aquiles ha sido jugar como local, donde se mantienen entre los peores equipos del certamen. Ahora, deberán aprovechar su estadio para intentar frenar a uno de los gigantes de la liga.

América quiere seguir en los primeros lugares

Las Águilas, comandadas por André Jardine, empataron 2-2 ante Monterrey en un duelo emocionante en la Sultana del Norte. Con ese resultado, se mantienen en la cuarta posición con 18 puntos, a cinco unidades del líder Cruz Azul. En nueve partidos han marcado 18 goles, mostrando su poder ofensivo con figuras como Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín.

Horario y transmisión del San Luis vs América

El partido San Luis vs América se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 9:00 PM (hora del centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí. La transmisión en vivo será por ESPN y Disney+ en México, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse a través de TUDN USA.

Pronóstico del partido

De acuerdo con modelos de predicción, el América parte como favorito gracias a su solidez en todas las líneas y su posición en la tabla. Aun así, San Luis ya mostró que puede dar sorpresas. El marcador probable es un 1-2 a favor de las Águilas, en un duelo que promete goles y emociones.

