Tigres vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Tigres vs Atlas

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este miércoles 24 de septiembre con el esperado duelo Tigres vs Atlas, programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán.

📊 ¿Cómo llegan Tigres y Atlas a la Jornada 10?

Tigres UANL viene de un empate 1-1 frente a Pumas en la Fecha 9. En sus últimos cinco compromisos, los regiomontanos registran 1 triunfo y 4 empates, con un balance de 4 goles a favor y 3 en contra. Gracias a esta racha, el equipo felino se mantiene en la sexta posición con 16 puntos, todavía con aspiraciones de escalar en la tabla.

Por su parte, Atlas tampoco atraviesa su mejor momento. En la jornada anterior igualó 1-1 con Mazatlán y suma 3 empates y 2 derrotas en sus últimos encuentros, con 8 goles marcados y 11 recibidos. Actualmente, los Rojinegros ocupan la posición 16 con solo 7 puntos, apenas por encima del colero Puebla.

🏟️ Fecha, horario y dónde ver el Tigres vs Atlas

  • Partido: Tigres vs Atlas
  • Competencia: Jornada 10, Liga MX Apertura 2025
  • Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025
  • Horario: 19:00 horas (CDMX)
  • Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza
  • Transmisión: Canal 7 (TV Abierta), Caliente TV y Azteca Deportes en línea

El encuentro estará disponible tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, garantizando que ningún aficionado se lo pierda.

⚽ Lo que está en juego

Para Tigres, este partido representa la oportunidad de volver al triunfo y consolidarse en puestos de clasificación directa a la Liguilla. Mientras tanto, Atlas necesita sumar urgentemente para no hundirse más en la tabla y cortar su mala racha sin victorias desde la Jornada 1.

El Tigres vs Atlas en el Volcán promete ser un choque vibrante, donde la urgencia de ambos equipos por sumar puntos podría ofrecer un espectáculo lleno de intensidad y emociones.

