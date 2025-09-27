Aston Villa vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La jornada 6 de la Premier League 2025-26 nos presenta un duelo interesante en Villa Park: Aston Villa vs Fulham. Los Villanos atraviesan un inicio complicado, aún sin conocer la victoria en el torneo y ocupando la zona de descenso. En contraste, los Cottagers, con el mexicano Raúl Jiménez, sueñan con acercarse a puestos europeos aprovechando el mal momento de sus rivales.

El encuentro está programado para el domingo 28 de septiembre a las 07:00 horas (tiempo del centro de México). En el Noroeste y Pacífico, el partido comenzará a las 06:00 horas.

Cómo llega Aston Villa

El equipo de Unai Emery no ha cumplido las expectativas tras una temporada anterior donde brilló en competiciones europeas. Con cinco partidos sin ganar en la liga, su afición comienza a preocuparse. La falta de gol de Ollie Watkins, sumada a las dudas sobre la disponibilidad de Emiliano Martínez, complican aún más el panorama. Pese a ello, el triunfo reciente en la Europa League frente al Bolonia dio un ligero respiro al vestidor.

Cómo llega Fulham

Por el contrario, el Fulham ha tenido un arranque positivo. Con tres victorias en Craven Cottage y una racha invicta en casa, el conjunto de Marco Silva se ubica en la octava posición con siete puntos. Aunque aún no gana como visitante en esta temporada, el equipo confía en mantener el impulso gracias al regreso de Antonee Robinson y al buen nivel colectivo.

Pronóstico del Aston Villa vs Fulham

Todo apunta a un duelo cerrado. Mientras el Aston Villa buscará su primera victoria de la campaña, el Fulham intentará mantener su buen paso y no perder terreno en la pelea por competiciones europeas.

Pronóstico: Aston Villa 1-1 Fulham.

Last modified: septiembre 27, 2025