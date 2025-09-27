Written by: septiembre 27, 2025 Fútbol Mexicano

América vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

América vs Pumas

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 presenta uno de los partidos más esperados del calendario: América vs Pumas. El Clásico Capitalino es mucho más que un juego; es una rivalidad histórica que trasciende generaciones, desde las fuerzas básicas hasta los primeros equipos. Este sábado 27 de septiembre la Ciudad de México será el escenario de un duelo con tintes decisivos en la lucha por la clasificación.

Cómo llega el América

Las Águilas del América viven un torneo con altibajos. Actualmente se ubican en la cuarta posición de la tabla general, pero han sufrido una seguidilla de lesiones que ha mermado su rendimiento. En sus últimos cinco partidos suman tres victorias, un empate y una derrota, incluida la caída en el Clásico Nacional frente a Chivas (1-2).

El cuadro de André Jardine llega con cierta confianza tras vencer en la última jornada al Atlético San Luis con un gol agónico de Alejandro Zendejas. Sin embargo, la obligación está clara: ganar ante su eterno rival capitalino.

Cómo llegan los Pumas

Por su parte, los Pumas de la UNAM buscan recomponer el camino. Bajo la dirección de Efraín Juárez, el equipo ha mostrado irregularidad, con apenas una victoria en sus últimos cinco juegos. Vienen de una dolorosa derrota en casa ante FC Juárez (1-3), lo que encendió las alarmas entre la afición universitaria.

Una victoria en el Clásico sería el impulso perfecto para acercarse a los puestos de Liguilla directa y devolverle confianza a la afición auriazul.

América vs Pumas EN VIVO: Horario y transmisión

El América vs Pumas se disputará este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión estará disponible en Canal 5 y ViX Premium, además del seguimiento en redes sociales oficiales.

El Clásico Capitalino promete intensidad, pasión y un ambiente único en la Liga MX.

