Atlas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Apertura 2025 entra en una fase decisiva y la Jornada 11 será un parteaguas para dos equipos que ya no tienen margen de error: Atlas y Necaxa. Este duelo se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Jalisco, un escenario que podría marcar el futuro inmediato de ambos clubes.

Los Zorros tienen de vuelta en el banquillo a Diego Cocca, el técnico que los llevó al bicampeonato histórico, pero aquel recuerdo parece lejano. Hoy Atlas está hundido en los últimos lugares y con apenas 7 puntos, prácticamente dice adiós a sus aspiraciones de Liguilla.

Necaxa, otra decepción bajo Fernando Gago

En el otro lado aparece Necaxa, dirigido por el argentino Fernando Gago, quien llegó con la misión de replicar el éxito que dejó Nicolás Larcamón el torneo anterior. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes. Los Rayos suman apenas 9 puntos en 10 jornadas, con solo una victoria en sus últimos ocho encuentros, lo que los mantiene en la posición 14.

La irregularidad ofensiva y los errores defensivos han complicado al Necaxa, que necesita urgentemente un triunfo para seguir soñando con el Play In.

Atlas vs Necaxa: dónde ver el partido en vivo

El compromiso de la Jornada 11 no tendrá transmisión en televisión abierta ni de paga. El único medio para verlo en vivo será VIX Premium, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos del torneo.

Además, FOX Sports México ofrecerá un minuto a minuto online, con detalles de goles, disparos, cambios, lesiones y estadísticas en tiempo real para quienes no puedan acceder a la transmisión.

Un duelo de desesperados en el Jalisco

Atlas y Necaxa llegan con la urgencia de sumar tres puntos. Para los Zorros, una derrota los dejaría prácticamente eliminados. En el caso de los Rayos, un triunfo podría mantener vivas sus aspiraciones de pelear un lugar en la fase final del torneo.

Last modified: septiembre 27, 2025