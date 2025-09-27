Monterrey vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX Apertura 2025 continúa con emociones fuertes y este sábado 27 de septiembre se disputará el duelo Monterrey vs Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 11. El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, donde Rayados intentará recomponer el camino tras una semana complicada.

El equipo dirigido por Domènec Torrent llega herido después de caer por goleada 6-2 ante Toluca, resultado que frenó su racha invicta y los bajó al tercer lugar de la tabla con 22 puntos. Además, en la jornada anterior empataron con América en tiempo de compensación, dejando escapar la victoria. Monterrey necesita ganar en casa para no perder terreno frente a Cruz Azul y Toluca, que ocupan la cima del campeonato.

Santos quiere dar la sorpresa

Por su parte, Santos Laguna llega motivado tras vencer de forma agónica a los Xolos de Tijuana con un gol de Cristian Dájome al minuto 90+5. Los Guerreros, que marchan en la posición 13 con 10 puntos, buscan sumar de visitante para seguir con vida en la pelea por el Play In. Sin embargo, arrastran un historial reciente de cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos antes de la victoria contra Tijuana.

Monterrey vs Santos: dónde ver el partido EN VIVO

El esperado enfrentamiento podrá disfrutarse en distintas plataformas:

Canal 5 (TV Abierta)

TUDN (TV de paga)

ViX Premium (Streaming)

Detalles del partido:

Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025

sábado 27 de septiembre de 2025 Hora: 19:00 horas (centro de México)

19:00 horas (centro de México) Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Un duelo de alta tensión en Monterrey

Con la baja probable de Sergio Canales tras una cirugía menor, los Rayados deberán mostrar profundidad en su plantel para responder a la exigencia. Monterrey vs Santos promete ser un choque de intensidad, con un equipo local urgido de revancha y un visitante dispuesto a sorprender en la Jornada 11.

Last modified: septiembre 27, 2025