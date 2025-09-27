Written by: septiembre 27, 2025 Fútbol Mexicano

Pachuca vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Pachuca vs Atlético San Luis

La Jornada 11 del Apertura 2025 llega con un duelo clave: Pachuca vs Atlético de San Luis, programado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos de Jaime Lozano atraviesan una crisis luego de un arranque prometedor. En sus últimos compromisos acumulan cuatro derrotas, dos empates y solo cuatro victorias, lo que los deja en la octava posición con 14 puntos.
El empate a media semana contra Puebla (2-2) les permitió rescatar una unidad, pero la falta de triunfos desde la jornada 5 ha encendido las alarmas. Una victoria en casa es vital para no comprometer su lugar en la zona de clasificación a la Liguilla.

Atlético San Luis busca meterse al Play In

Por su parte, el Atlético de San Luis llega con aspiraciones de escalar posiciones. Tras un arranque irregular, logró una goleada 4-1 sobre Santos como visitante que le devolvió confianza. Con tres victorias, un empate y cinco derrotas en nueve partidos, el cuadro potosino suma 10 puntos y se ubica en la posición 12 de la tabla, con opciones de colarse al Play In si consigue un resultado positivo.

Historial y lo que está en juego

El historial reciente favorece ligeramente a San Luis, que ha ganado 3 de los últimos 5 enfrentamientos directos. Sin embargo, Pachuca ha mostrado solidez como local en torneos anteriores, un factor que podría inclinar la balanza en este partido. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, lo que anticipa un choque intenso, con mucha disputa en el medio campo y posibles goles.

¿Dónde ver Pachuca vs Atlético San Luis?

El encuentro se disputará este sábado en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas. La transmisión estará disponible en ESPN y en Disney+, en exclusiva para México.
Con el torneo entrando en su segunda mitad, tanto Tuzos como potosinos están obligados a sumar para seguir en la pelea por la clasificación.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 27, 2025
Panamá vs Paraguay Previous Story
Panamá vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025
Atlas vs Necaxa Next Story
Atlas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Monterrey vs Santos

Monterrey vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 27, 2025

La Liga MX Apertura 2025 continúa con emociones fuertes y este sábado 27 de septiembre se disputará el duelo Monterrey vs Santos Laguna,...

Read More
Atlas vs Necaxa

Atlas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 27, 2025

El Apertura 2025 entra en una fase decisiva y la Jornada 11 será un parteaguas para dos equipos que ya no tienen margen de error: Atlas y...

Read More
Puebla vs Chivas

Puebla vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 26, 2025

El partido se pospone hasta el sábado a las 5:00 pm La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX cierra la actividad del viernes...

Read More
Juárez vs León

Juárez vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 26, 2025

Este viernes 26 de septiembre, Bravos de Juárez recibe a León en el estadio Olímpico Benito Juárez, en el arranque de la Jornada 11 del...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *