Pachuca vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 11 del Apertura 2025 llega con un duelo clave: Pachuca vs Atlético de San Luis, programado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos de Jaime Lozano atraviesan una crisis luego de un arranque prometedor. En sus últimos compromisos acumulan cuatro derrotas, dos empates y solo cuatro victorias, lo que los deja en la octava posición con 14 puntos.

El empate a media semana contra Puebla (2-2) les permitió rescatar una unidad, pero la falta de triunfos desde la jornada 5 ha encendido las alarmas. Una victoria en casa es vital para no comprometer su lugar en la zona de clasificación a la Liguilla.

Atlético San Luis busca meterse al Play In

Por su parte, el Atlético de San Luis llega con aspiraciones de escalar posiciones. Tras un arranque irregular, logró una goleada 4-1 sobre Santos como visitante que le devolvió confianza. Con tres victorias, un empate y cinco derrotas en nueve partidos, el cuadro potosino suma 10 puntos y se ubica en la posición 12 de la tabla, con opciones de colarse al Play In si consigue un resultado positivo.

Historial y lo que está en juego

El historial reciente favorece ligeramente a San Luis, que ha ganado 3 de los últimos 5 enfrentamientos directos. Sin embargo, Pachuca ha mostrado solidez como local en torneos anteriores, un factor que podría inclinar la balanza en este partido. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, lo que anticipa un choque intenso, con mucha disputa en el medio campo y posibles goles.

¿Dónde ver Pachuca vs Atlético San Luis?

El encuentro se disputará este sábado en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas. La transmisión estará disponible en ESPN y en Disney+, en exclusiva para México.

Con el torneo entrando en su segunda mitad, tanto Tuzos como potosinos están obligados a sumar para seguir en la pelea por la clasificación.

Last modified: septiembre 27, 2025