Querétaro vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 trae un duelo interesante: Querétaro vs Tigres. El encuentro se disputará este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas, en el Estadio Corregidora de Querétaro. La transmisión será vía Caliente TV y Fox Sports, además del minuto a minuto en las redes sociales de ambos equipos.

Cómo llega Querétaro al partido

Los Gallos Blancos vienen de empatar 2-2 ante Cruz Azul y muestran señales de mejora bajo su nuevo proyecto deportivo. Aunque marchan en la posición 16 con 8 puntos, el equipo ha mantenido una defensa sólida ante rivales fuertes como América y Monterrey, quienes solo han podido marcarles un gol. El equipo busca aprovechar la localía para sumar unidades importantes y escalar posiciones.

Tigres, con aire de revancha

El equipo felino, dirigido por Guido Pizarro, llega tras vencer 2-0 a Atlas y cortar una racha de tres partidos sin ganar. Con 19 puntos, Tigres se ubica en la quinta posición y buscará acercarse a la cima de la tabla. Sin embargo, no gana en La Corregidora desde 2022, lo que añade un desafío extra para los regios. Su solidez defensiva y ofensiva los convierte en un rival complicado para Querétaro.

Datos clave y dónde ver EN VIVO

Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025

domingo 28 de septiembre de 2025 Hora: 17:00 h CDMX / 19:00 h ET

17:00 h CDMX / 19:00 h ET Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión México: Fox Sports, Caliente TV

Fox Sports, Caliente TV Transmisión EE. UU.: TUDN

Pronóstico del duelo

Querétaro intentará mantener su buena racha defensiva y sorprender en casa, mientras que Tigres buscará reafirmar su lugar en la parte alta de la tabla. El encuentro promete ser intenso y lleno de emociones, con ambos equipos buscando sumar puntos importantes en el Apertura 2025.

