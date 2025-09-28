Written by: septiembre 28, 2025 Fútbol Mexicano

Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Tijuana vs Cruz Azul

Este domingo 28 de septiembre, la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 traerá uno de los encuentros más esperados: Xolos de Tijuana vs Cruz Azul. El partido se jugará en el Estadio Caliente a las 21:05 horas (CDMX) y podrá seguirse por Fox Sports, Tubi en México, TUDN y Vix en Estados Unidos. Además, habrá cobertura minuto a minuto en las redes oficiales de ambos clubes.

Cómo llega Cruz Azul

La Máquina llega con el invicto y el liderato general, aunque su reciente empate 2-2 ante Querétaro dejó algunas dudas. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul ha mostrado solidez y regularidad, consolidándose como uno de los serios candidatos al título del Apertura 2025 con 24 puntos en la cima de la tabla. El duelo ante Xolos será especial por el retiro de José de Jesús Corona, arquero histórico que colgará los guantes defendiendo por última vez la portería.

Qué esperar de Xolos

Los Xolos de Tijuana, dirigidos por Sebastián Abreu, vienen de caer 1-0 ante Santos Laguna y buscan recuperar ritmo. Actualmente, se ubican en sexta posición con 16 puntos, y contarán con la motivación extra de enfrentar al líder invicto en casa. El equipo fronterizo tiene la oportunidad de aprovechar cualquier desconcierto de Cruz Azul y sumar puntos vitales para mantenerse en zona de clasificación directa.

Datos clave y transmisión EN VIVO

  • Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025
  • Hora: 21:05 horas (CDMX)
  • Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California
  • Transmisión México: Fox Sports, Tubi
  • Transmisión EE. UU.: TUDN, Vix

Pronóstico del partido

El duelo promete intensidad y emociones, con Cruz Azul buscando mantener el invicto y Xolos intentando aprovechar su localía. Además del resultado, será un momento histórico para el futbol mexicano por la despedida de Corona, uno de los porteros más emblemáticos de la Liga MX.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 28, 2025
Querétaro vs Tigres Previous Story
Querétaro vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Querétaro vs Tigres

Querétaro vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 28, 2025

(*Solo hay que cerrar los 2 anuncios que son de la señal, no de nosotros) La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 trae un duelo...

Read More
América vs Pumas

América vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 27, 2025

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 presenta uno de los partidos más esperados del calendario: América vs Pumas. El Clásico...

Read More
Toluca vs Mazatlán

Toluca vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 27, 2025

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 trae un partido con pronóstico reservado: Toluca vs Mazatlán, que se disputará este sábado 27 de...

Read More
Monterrey vs Santos

Monterrey vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 27, 2025

La Liga MX Apertura 2025 continúa con emociones fuertes y este sábado 27 de septiembre se disputará el duelo Monterrey vs Santos Laguna,...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *