Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este domingo 28 de septiembre, la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 traerá uno de los encuentros más esperados: Xolos de Tijuana vs Cruz Azul. El partido se jugará en el Estadio Caliente a las 21:05 horas (CDMX) y podrá seguirse por Fox Sports, Tubi en México, TUDN y Vix en Estados Unidos. Además, habrá cobertura minuto a minuto en las redes oficiales de ambos clubes.

Cómo llega Cruz Azul

La Máquina llega con el invicto y el liderato general, aunque su reciente empate 2-2 ante Querétaro dejó algunas dudas. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul ha mostrado solidez y regularidad, consolidándose como uno de los serios candidatos al título del Apertura 2025 con 24 puntos en la cima de la tabla. El duelo ante Xolos será especial por el retiro de José de Jesús Corona, arquero histórico que colgará los guantes defendiendo por última vez la portería.

Qué esperar de Xolos

Los Xolos de Tijuana, dirigidos por Sebastián Abreu, vienen de caer 1-0 ante Santos Laguna y buscan recuperar ritmo. Actualmente, se ubican en sexta posición con 16 puntos, y contarán con la motivación extra de enfrentar al líder invicto en casa. El equipo fronterizo tiene la oportunidad de aprovechar cualquier desconcierto de Cruz Azul y sumar puntos vitales para mantenerse en zona de clasificación directa.

Datos clave y transmisión EN VIVO

Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025

domingo 28 de septiembre de 2025 Hora: 21:05 horas (CDMX)

21:05 horas (CDMX) Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión México: Fox Sports, Tubi

Fox Sports, Tubi Transmisión EE. UU.: TUDN, Vix

Pronóstico del partido

El duelo promete intensidad y emociones, con Cruz Azul buscando mantener el invicto y Xolos intentando aprovechar su localía. Además del resultado, será un momento histórico para el futbol mexicano por la despedida de Corona, uno de los porteros más emblemáticos de la Liga MX.

Last modified: septiembre 28, 2025