México vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 comienza este domingo 28 de septiembre su camino en la Copa del Mundo Chile 2025 con una prueba de fuego: enfrentarse a Brasil, una de las selecciones favoritas al título. El duelo de la Jornada 1 de la Fase de Grupos se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

México Sub-20: ilusión y talento joven

El combinado dirigido por Eduardo Arce llega con ilusión y con una plantilla que combina juventud y proyección internacional. Entre los jugadores a seguir destacan Gilberto Mora, Elías Montiel, Obed Vargas, Íker Fimbres, Amaury Morales y Hugo Camberos, quienes serán piezas clave en ataque y mediocampo.

El Tricolor juvenil llega tras una preparación con altibajos: venció a Arabia Saudita en un amistoso, pero cayó frente a Colombia. Ahora, buscará afinar detalles para sorprender a Brasil y dar un paso firme en busca de la clasificación.

Brasil, un gigante como primer rival

El equipo sudamericano presenta un plantel lleno de promesas internacionales como Deivid Washington (Chelsea), Pedrinho (Zenit), Wesley (Al Nassr) y Rayan Lucas (Sporting de Lisboa). Con una historia ganadora en la categoría, la Verdeamarela llega como favorita y exigirá el máximo nivel competitivo del Tricolor.

Grupo de la Muerte en el Mundial Sub-20

México comparte el Grupo C, considerado el “grupo de la muerte”, junto a España, Marruecos y Brasil. El formato del torneo permite avanzar a los octavos de final a los dos primeros de cada sector y a los cuatro mejores terceros.

Dónde ver México vs Brasil Sub-20

El partido se transmitirá en televisión abierta por Nu9ve y en TUDN. Además, estará disponible en streaming a través de ViX Premium, con suscripción.

El debut del México Sub-20 vs Brasil promete ser un choque vibrante y una prueba de carácter para los dirigidos por Arce.

Last modified: septiembre 28, 2025