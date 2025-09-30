Mónaco vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Manchester City visita este miércoles el Stade Louis II con la misión de lograr su quinta victoria en seis partidos oficiales. Los de Pep Guardiola buscan afianzarse en el grupo tras debutar con triunfo ante el Nápoles, mientras que el Mónaco intentará levantarse de la dura goleada sufrida frente al Club Brugge.

Manchester City, a paso firme en Europa

Los Sky Blues aprovecharon la expulsión temprana de Giovanni Di Lorenzo para superar por 2-0 al Nápoles en la primera fecha. Con goles de Haaland y Doku, el actual campeón inglés mostró su jerarquía en la competición.

El City llega invicto en sus últimos cinco partidos y con un promedio ofensivo letal: marcó 12 goles en sus tres encuentros más recientes. Además, los números lo respaldan en Champions: solo tres derrotas en sus últimos 21 partidos de fase de grupos y al menos un gol en 28 de sus últimos 30 compromisos europeos.

Mónaco, obligado a reaccionar

El conjunto de Adi Hutter viene de un estreno europeo para el olvido tras caer 4-1 contra el Club Brugge. Sus problemas defensivos se repitieron en la Ligue 1, donde perdió 3-1 con el Lorient el fin de semana. Sin embargo, nombres como Ansu Fati, que suma cuatro goles en tres partidos, mantienen viva la esperanza ofensiva del equipo.

Las bajas de Pogba, Zakaria, Golovin y Hradecky complican aún más a los monegascos, que ya acumulan cinco derrotas en sus últimos siete partidos de Champions League.

Pronóstico del Mónaco vs Manchester City

El duelo se presenta desigual. El City de Guardiola llega con su artillería lista y con un Haaland histórico, que disputará su partido número 50 en Champions con 50 goles en 49 apariciones.

El Mónaco puede ofrecer resistencia en ataque, pero sus debilidades defensivas lo condenan ante un rival de este nivel.

Pronóstico: Mónaco 1-3 Manchester City.

Last modified: septiembre 30, 2025