Kairat vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Kairat vs Real Madrid

El Real Madrid busca recomponer el camino en la Champions League 2025-26 después de sufrir una dolorosa derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid. Este martes, los dirigidos por Xabi Alonso viajan a Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty, en lo que será un duelo inédito en la fase de grupos.

Kairat, debutante con ilusión europea

El Kairat disputa por primera vez la fase principal de la Champions tras superar rondas clasificatorias de alto nivel, dejando en el camino a equipos como Celtic y Slovan Bratislava. Sin embargo, su estreno fue amargo al caer 4-1 contra el Sporting de Lisboa, pese al gol de Edmilson.

En su liga local, los kazajos llegan motivados por una victoria 3-1 sobre el Zhenis, pero afrontan bajas sensibles: Elder Santana, João Paulo, Giorgi Zaria y el portero Temirlan Anarbekov están descartados. Esto obliga al joven arquero Serkhan Kalmurza, de apenas 18 años, a repetir titularidad frente al gigante español.

Real Madrid con presión tras el derbi

El conjunto blanco arrancó la temporada con paso firme, hilando siete victorias seguidas, incluida la obtenida frente al Marsella en la primera jornada de Champions. No obstante, el 5-2 sufrido ante el Atlético encendió las alarmas, sobre todo por la fragilidad defensiva.

Las lesiones también complican a Alonso: Carvajal, Militao, Rüdiger y Alexander-Arnold están fuera, lo que obliga a soluciones de emergencia en la zaga. Aun así, la calidad ofensiva de figuras como Kylian Mbappé, Arda Güler y Jude Bellingham promete marcar diferencias.

Pronóstico del partido

El Real Madrid ha ganado 24 de sus últimos 30 estrenos en fases de grupos europeas y, pese a la crisis defensiva, mantiene una plantilla superior en todas las líneas.

Pronóstico: Kairat 0-3 Real Madrid.
Los Blancos deberían imponer su jerarquía y sumar tres puntos vitales para encaminar su clasificación en la Champions League.

