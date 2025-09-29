Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 inicia su participación en el Mundial Chile 2025 este lunes 29 de septiembre, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca. El partido está programado para las 20:00 horas (hora local) y será clave para las aspiraciones de la Tricolor en el Grupo C.

Colombia llega con buenas sensaciones tras su destacado desempeño en el Sudamericano Sub-20, donde finalizó en tercer lugar por detrás de Brasil y Argentina. En el hexagonal final sumó nueve puntos, mostrando solidez y proyección. En su preparación disputó dos amistosos recientes, ambos terminados en empate. Jugadores como Yéimar Mosquera y Emilio Aristizábal aparecen como figuras a seguir en el debut.

Arabia Saudita, un rival incómodo

El combinado de Arabia Saudita Sub-20 llega con la ilusión de sorprender, tal como lo hizo la selección mayor en Qatar 2022 al vencer a Argentina. Sin embargo, su preparación dejó dudas: participaron en el Torneo Internacional de Alcúdia, donde finalizaron en la séptima posición. Pese a ello, intentarán dar batalla en su estreno mundialista.

Posibles alineaciones

Colombia : Andrea Tovar; Juan David Arizala, Julián Bazán, Yéimar Mosquera, Carlos Sarabia; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Royner Benítez; Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

: Andrea Tovar; Juan David Arizala, Julián Bazán, Yéimar Mosquera, Carlos Sarabia; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Royner Benítez; Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal y Óscar Perea. Arabia Saudita: Al Shanqiti; Aman, Barnawi, Barnawi, Al Ghulaimish; Hazazi, Al Shamrani, Haqawi; Al Yuhaybi, Al Raqwani y Haji.

Dónde ver Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO

Estadio : Fiscal de Talca

: Fiscal de Talca Fecha : lunes 29 de septiembre

: lunes 29 de septiembre Hora : 20:00 horas

: 20:00 horas TV : Chilevisión y DirecTV Sports

: Chilevisión y DirecTV Sports Streaming: DGO

Expectativa en torno a la Tricolor

La Tricolor Sub-20 afronta su duodécima participación mundialista con grandes expectativas. Tras el buen papel en el Sudamericano, Colombia buscará comenzar con un triunfo ante Arabia Saudita para encaminar su clasificación a la siguiente fase.

