Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

La Selección Colombia Sub-20 inicia su participación en el Mundial Chile 2025 este lunes 29 de septiembre, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca. El partido está programado para las 20:00 horas (hora local) y será clave para las aspiraciones de la Tricolor en el Grupo C.
Colombia llega con buenas sensaciones tras su destacado desempeño en el Sudamericano Sub-20, donde finalizó en tercer lugar por detrás de Brasil y Argentina. En el hexagonal final sumó nueve puntos, mostrando solidez y proyección. En su preparación disputó dos amistosos recientes, ambos terminados en empate. Jugadores como Yéimar Mosquera y Emilio Aristizábal aparecen como figuras a seguir en el debut.
Arabia Saudita, un rival incómodo
El combinado de Arabia Saudita Sub-20 llega con la ilusión de sorprender, tal como lo hizo la selección mayor en Qatar 2022 al vencer a Argentina. Sin embargo, su preparación dejó dudas: participaron en el Torneo Internacional de Alcúdia, donde finalizaron en la séptima posición. Pese a ello, intentarán dar batalla en su estreno mundialista.
Posibles alineaciones
- Colombia: Andrea Tovar; Juan David Arizala, Julián Bazán, Yéimar Mosquera, Carlos Sarabia; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Royner Benítez; Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.
- Arabia Saudita: Al Shanqiti; Aman, Barnawi, Barnawi, Al Ghulaimish; Hazazi, Al Shamrani, Haqawi; Al Yuhaybi, Al Raqwani y Haji.
Dónde ver Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO
- Estadio: Fiscal de Talca
- Fecha: lunes 29 de septiembre
- Hora: 20:00 horas
- TV: Chilevisión y DirecTV Sports
- Streaming: DGO
Expectativa en torno a la Tricolor
La Tricolor Sub-20 afronta su duodécima participación mundialista con grandes expectativas. Tras el buen papel en el Sudamericano, Colombia buscará comenzar con un triunfo ante Arabia Saudita para encaminar su clasificación a la siguiente fase.