Chelsea vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Una noche cargada de emoción se vivirá este martes en Stamford Bridge, cuando el Chelsea reciba al Benfica en la segunda jornada de la Champions League 2025-2026. El duelo marcará el regreso de José Mourinho al escenario donde forjó gran parte de su leyenda, ahora como entrenador de las Águilas.

Previa del Chelsea vs Benfica

El Chelsea llega en un momento complicado. Los Blues acumulan tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluida la caída 3-1 ante el Bayern Múnich en su debut europeo. Además, vienen de perder contra el Brighton en la Premier League, donde Trevoh Chalobah fue expulsado en la segunda mitad.

La escuadra de Enzo Maresca no gana un partido de fase de grupos en Champions desde 2019 como local, aunque se mantiene invicta en casa en esa instancia. El reto será superar una larga lista de bajas que incluye a Cole Palmer, Levi Colwill, Wesley Fofana y Mykhaylo Mudryk, entre otros.

Benfica y el regreso de Mourinho

El Benfica también busca revancha tras caer sorpresivamente 3-2 ante el Qarabag en la primera jornada. La derrota le costó el puesto a Bruno Lage, y el club decidió apostar por Mourinho, que ya acumula dos victorias y un empate en liga desde su llegada.

Las Águilas no atraviesan su mejor momento en competiciones europeas: no han ganado en sus últimos siete partidos contra equipos ingleses y nunca han vencido al Chelsea en torneos UEFA. A las ausencias de Manu Silva y Alexander Bah por lesiones de larga duración, se suma la baja de Gianluca Prestianni, concentrado con Argentina en el Mundial Sub-20.

Pronóstico Chelsea vs Benfica

Con Stamford Bridge como fortaleza y pese a la crisis de lesionados, el Chelsea parte como favorito. Benfica aún se adapta al estilo de Mourinho y podría sufrir ante la presión londinense.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Benfica.

Last modified: septiembre 30, 2025