Arsenal vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Arsenal recibe este miércoles por la noche al Olympiacos en el Emirates Stadium por la segunda jornada de la Champions League 2025-26, en un duelo que promete intensidad. Ambos equipos llegan tras marcar goles agónicos en el minuto 96 el fin de semana, aunque sus realidades europeas son muy distintas.

Arsenal, invicto y con suplentes decisivos

Los de Mikel Arteta comenzaron su camino en Champions con una sólida victoria 2-0 frente al Athletic Bilbao y atraviesan un gran momento en la Premier League. El aporte de los suplentes ha sido determinante: Trossard, Martinelli y Odegaard han cambiado partidos desde el banquillo, impulsando remontadas clave como la última frente al Newcastle (2-1).

Además, el Arsenal presume de un registro implacable en casa: ha ganado sus últimos 13 partidos de fase de grupos en Champions, con 10 de ellos sin encajar goles. Estas estadísticas refuerzan su favoritismo para este encuentro.

Olympiacos, con historial negativo en Europa

El Olympiacos no pasó del 0-0 frente al Pafos en su debut europeo y mantiene una preocupante racha continental: solo dos victorias en sus últimos 21 partidos de fase de grupos. Fuera de casa la situación es aún peor, con 10 derrotas consecutivas en Champions y sin ganar como visitante desde 2015.

Pese a ello, los griegos llegan líderes de la Superliga helénica tras derrotar 3-2 al Levadiakos con gol de Chiquinho en el 96’, y mantienen un llamativo 50% de éxito en duelos oficiales contra el Arsenal, incluyendo tres victorias recientes en Londres.

Pronóstico del Arsenal vs Olympiacos

El poder ofensivo y la solidez defensiva del Arsenal parecen demasiado para un Olympiacos que sufre lejos de El Pireo. Con Odegaard recuperado y la motivación de la Premier, los “Gunners” tienen todo para sumar su segunda victoria europea.

Pronóstico: Arsenal 3-0 Olympiacos.

