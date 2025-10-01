Written by: octubre 1, 2025 Copas Internacionales

Toluca vs LA Galaxy EN VIVO Hora y Canal Por Internet Campeones Cup 2025

Toluca vs LA Galaxy

La Campeones Cup 2025 tendrá como protagonistas a los Diablos Rojos del Toluca y al LA Galaxy, en un partido único que definirá al campeón del certamen que enfrenta a la Liga MX con la Major League Soccer (MLS).

¿Qué es la Campeones Cup y cómo llega Toluca?

La Campeones Cup nació en 2018 y enfrenta al campeón de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones del futbol mexicano. En esta séptima edición, Toluca se ganó el derecho tras vencer al América en el Clausura 2025 y posteriormente en el Campeón de Campeones.

Los dirigidos por Antonio Mohamed atraviesan un gran momento. En el Apertura 2025 marchan como líderes con 25 puntos en 11 jornadas, producto de ocho victorias, un empate y solo dos derrotas. Además, cuentan con la mejor ofensiva del torneo, sumando 31 goles y una racha de cinco triunfos al hilo.

LA Galaxy, en crisis pero con motivación extra

El LA Galaxy vive un contraste. Aunque fue campeón de la MLS en la temporada pasada, actualmente ocupa el último lugar de la Conferencia Oeste con apenas cinco victorias en 31 juegos. Pese a ello, el triunfo 4-1 sobre Sporting KC en su más reciente compromiso podría servirles de motivación para encarar este duelo internacional.

Será la primera vez que el Galaxy dispute la Campeones Cup, buscando rescatar prestigio ante un rival que llega en su mejor versión.

Toluca vs LA Galaxy: horario y dónde ver en vivo

El partido Toluca vs LA Galaxy se jugará este miércoles 1 de octubre de 2025, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en varias plataformas:

  • Canal 9 (TV abierta)
  • TUDN (TV de paga)
  • ViX Premium (streaming)

Con el historial igualado en 3 títulos por liga, la Campeones Cup 2025 promete emociones y un choque de poder entre la Liga MX y la MLS.

