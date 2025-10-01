Estados Unidos vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección de Estados Unidos Sub-20 quiere mantener su paso arrollador cuando enfrente a Francia, en un duelo clave de la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El partido se jugará este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua, con capacidad para 15,600 espectadores, a partir de las 14:00 horas de México. La transmisión estará disponible por Vix+ en México y DSports en Sudamérica.

Estados Unidos llega inspirado tras goleada histórica

El conjunto norteamericano debutó con una actuación memorable al imponerse 9-1 sobre Nueva Caledonia, resultado que se convirtió en una de las goleadas más abultadas en la historia del torneo juvenil. Ese triunfo no solo colocó a Estados Unidos como líder del grupo, sino que elevó la confianza de un plantel que apunta a instalarse entre los candidatos al título.

Francia quiere reafirmar su favoritismo

La selección francesa también comenzó con una victoria, aunque más ajustada: derrotó 2-1 a Sudáfrica en un duelo en el que sufrió más de lo esperado. El campeón europeo busca mejorar su rendimiento y demostrar su jerarquía en un grupo que ya mostró su alto nivel competitivo.

Lo que está en juego en el Grupo E

Ambos equipos llegan con tres puntos y saben que una victoria en Rancagua significará asegurar la clasificación a octavos de final. Con seis unidades, incluso en un escenario de triple empate, cualquiera de los dos tendría asegurado al menos un lugar entre los mejores terceros.

En el otro partido del Grupo E, Sudáfrica y Nueva Caledonia se enfrentarán también el jueves, desde las 20:00 horas.

La expectativa es máxima: Estados Unidos vs Francia promete ser uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Mundial Sub-20 en Chile.

Last modified: octubre 1, 2025