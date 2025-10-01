Argentina vs Australia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 1, 2025 Mundial Sub-20

El Grupo D del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tendrá un enfrentamiento decisivo este miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas (hora de México), cuando Argentina se mida a Australia en el Estadio Elías Figueroa. Ambos equipos buscan consolidar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Argentina llega con confianza

La Selección Argentina Sub-20 debutó con un sólido triunfo 3-1 sobre Cuba. Los goles del equipo albiceleste reflejaron el talento ofensivo de sus jóvenes promesas y dejaron en claro su objetivo de dominar el grupo. Con la moral alta, Argentina espera mantener su ritmo y asegurar su segundo triunfo consecutivo, afianzando su posición en la tabla y acercándose a la clasificación.

Australia necesita reaccionar

Por su parte, los Socceroos Sub-20 sufrieron una derrota 1-0 ante Italia en su primer partido del torneo. La escuadra oceánica mostró buen esfuerzo, pero le faltó eficacia ofensiva y solidez defensiva en momentos clave. Australia busca recuperarse rápido, sumar puntos y mantenerse con opciones de avanzar a los octavos de final del torneo.

Un partido decisivo en el Grupo D

Con Argentina liderando con 3 puntos y Australia con 0, el encuentro será crucial para definir las posiciones del grupo. Una victoria argentina prácticamente aseguraría su pase a la siguiente ronda, mientras que un triunfo australiano reabriría el grupo y les daría la oportunidad de mantenerse vivos en la competencia.

El duelo Argentina vs Australia Sub-20 promete ser intenso, con contrastes de estilos y mucho en juego para ambos equipos, siendo clave para la clasificación en el Grupo D del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

