Chile vs Egipto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Chilena Sub-20 se juega su futuro en la Copa Mundial este viernes 3 de octubre cuando enfrente a Egipto en un duelo clave que definirá su permanencia en el torneo. El equipo dirigido por Nicolás Córdova está obligado a ganar para asegurar su clasificación a octavos de final.

Cómo llega la Roja al decisivo encuentro

Chile suma 3 puntos en el Grupo A tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda en el debut y caer 0-2 frente a Japón. Con esos resultados, la Roja depende de sí misma para clasificar, aunque deberá superar a Egipto, que aún no ha sumado puntos, pero mantiene opciones matemáticas de avanzar si logra imponerse en este compromiso.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: Matías Pérez y Emiliano Ramos quedaron descartados por lesiones musculares que los marginan del resto de la competencia, complicando el armado del plantel para este partido definitorio.

Dónde ver el Chile vs Egipto en vivo

El encuentro se disputará este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

TV abierta : Chilevisión transmitirá el duelo, además de ofrecer señal online en chilevision.cl y la app MiCHV .

: Chilevisión transmitirá el duelo, además de ofrecer señal online en y la app . Cable y streaming: El partido estará disponible en DSports y vía DGO para suscriptores.

Qué necesita la Roja para clasificar

El panorama es claro:

Si Chile vence a Egipto , asegura su paso como mejor tercero. Si Japón además gana a Nueva Zelanda, la Roja avanzará como segundo del grupo.

, asegura su paso como mejor tercero. Si Japón además gana a Nueva Zelanda, la Roja avanzará como segundo del grupo. Si Nueva Zelanda sorprende a Japón y Chile gana , habrá un triple empate definido por diferencia de goles.

, habrá un triple empate definido por diferencia de goles. Si Chile pierde y Japón gana, también se producirá un triple empate resuelto de la misma manera.

La Roja tiene todo en sus manos y buscará firmar su boleto a octavos en un partido que promete máxima tensión y emoción.

Last modified: octubre 3, 2025