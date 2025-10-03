Panamá vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tendrá un duelo clave: Panamá vs Corea del Sur, encuentro que definirá gran parte del futuro de ambos equipos en el torneo. El partido se disputará este viernes 3 de octubre a las 3:00 p.m. (hora local) en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Panamá busca su primera victoria

La selección Sub-20 de Panamá llega con un punto en el grupo. En su debut cayó 3-2 ante Paraguay, pese a los goles de Martín Krug y Giovany Herbert, ambos asistidos por Gustavo Herrera. En la segunda fecha lograron un valioso empate frente a Ucrania, con anotación de Herbert de cabeza, lo que mantiene vivas sus esperanzas de clasificación.

El equipo panameño ha mostrado velocidad en las bandas y peligro en jugadas a balón parado, pero también ha sufrido en defensa, especialmente en los minutos finales. La concentración será clave si quieren aspirar a meterse en los octavos de final.

Corea del Sur, con ambición de avanzar

Por su parte, Corea del Sur Sub-20 llega con un punto tras perder 2-1 contra Ucrania en su debut y empatar 0-0 frente a Paraguay. El conjunto asiático destaca por su disciplina táctica, presión alta y transiciones rápidas por las bandas. Sin embargo, su falta de contundencia en el área rival ha limitado sus resultados.

Con jugadores dinámicos en mediocampo y defensa sólida, Corea intentará aprovechar los espacios que suele dejar Panamá en los contragolpes.

Pronóstico del partido

Ambas selecciones necesitan la victoria para acercarse a los octavos de final. Panamá no gana desde hace siete partidos, mientras que Corea acumula nueve sin triunfo. Con dos equipos de características ofensivas, se espera un choque abierto y con goles.

Pronóstico: Panamá 1-1 Corea del Sur

