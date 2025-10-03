Written by: octubre 3, 2025 Fútbol Mexicano

Necaxa vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Necaxa vs Pachuca

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con emociones fuertes y este viernes 3 de octubre se abrirá la Jornada 12 con el partido entre Necaxa y Pachuca, un encuentro que enfrenta a dos realidades muy distintas. Los Rayos buscarán aprovechar su localía en el Estadio Victoria para salir del fondo de la tabla, mientras que los Tuzos intentarán mantenerse en la zona de clasificación.

Así llega Necaxa al partido

El conjunto dirigido por Fernando Gago sigue atravesando un complicado momento en el torneo. Viene de caer 3-2 frente al Atlas y suma seis derrotas, tres empates y apenas dos victorias. Con nueve puntos en total, los Rayos ocupan la decimoquinta posición de la clasificación general. Además, presentan un promedio de un gol por partido, lo que refleja la falta de contundencia ofensiva que necesitan corregir si quieren salir del bache.

El presente de Pachuca en el Apertura 2025

Por su parte, los Tuzos de Jaime Lozano llegan con un panorama más alentador. La semana pasada vencieron 2-1 al Atlético de San Luis y acumulan cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Con 17 unidades, se ubican en el octavo lugar, a ocho puntos del líder Toluca, y buscarán sumar fuera de casa para afianzarse en la pelea por los puestos de liguilla.

Horario y dónde ver Necaxa vs Pachuca EN VIVO

El partido se jugará este viernes 3 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

Horario según país:

  • México: 7:00 PM
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8:00 PM
  • Venezuela, Bolivia, ET (EE.UU.): 9:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

Transmisión EN VIVO: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 y en Estados Unidos por TUDN, Amazon Prime Video y ViX.

Necaxa y Pachuca abren la jornada con objetivos distintos: los Rayos, urgidos de puntos; los Tuzos, con la mira en escalar posiciones.

