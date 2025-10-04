América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 nos trae un choque imperdible desde el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América recibirá a Santos Laguna este sábado 4 de octubre. Las Águilas atraviesan un momento de confianza tras golear a Pumas en el Clásico Capitalino, mientras que los Guerreros necesitan reaccionar para no hundirse más en la tabla.

¿Cómo llega América al partido contra Santos?

El conjunto dirigido por André Jardine vive un repunte clave en el torneo. Luego de un inicio irregular, el América encontró contundencia en ataque y venció 4-1 a Pumas en la jornada 11. Alejandro Zendejas fue la gran figura con un doblete, acompañado por los tantos de José “La Pantera” Zúñiga y un autogol de Álvaro Angulo.

Con esta victoria, las Águilas llegaron a 24 puntos y se mantienen en el tercer lugar de la clasificación, a solo un paso de la cima. Ante Santos, buscarán su tercera victoria consecutiva y afianzarse entre los principales candidatos al título del Apertura 2025.

¿Cómo llega Santos Laguna al duelo frente al América?

La situación es distinta en Torreón. Santos Laguna perdió por la mínima ante Monterrey (1-0 con gol de Lucas Ocampos) y sumó su séptima derrota del torneo. Con apenas 10 unidades, los Guerreros están fuera de la zona de clasificación y necesitan sumar con urgencia.

El reto no es menor: desde el Apertura 2019, Santos no consigue buenos resultados ante las Águilas, lo que convierte este encuentro en una prueba crucial para medir su carácter.

América vs Santos: pronóstico del partido

América llega como amplio favorito en la Jornada 12. Con la ofensiva en gran nivel y la localía a su favor, el pronóstico señala un triunfo cómodo de las Águilas por 3-0 sobre Santos.

América vs Santos: horario y dónde ver en vivo

Partido: América vs Santos

América vs Santos Torneo: Liga MX Apertura 2025 – Jornada 12

Liga MX Apertura 2025 – Jornada 12 Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 Horario: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

21:05 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

👉 El América vs Santos promete emociones, pero todo apunta a que las Águilas seguirán volando alto y consolidando su candidatura al liderato del torneo.

Last modified: octubre 4, 2025