Sevilla vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

El Barcelona buscará reponerse de su reciente derrota en la Champions League cuando visite al Sevilla este domingo 5 de octubre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un duelo correspondiente a la Jornada 8 de La Liga 2025-26. Los blaugranas llegan como líderes del campeonato, mientras que los andaluces intentan afianzarse en la zona media de la tabla.

Previa del Sevilla vs Barcelona

El Sevilla viene mostrando una notable mejoría respecto a la campaña anterior, en la que terminó en el puesto 17. Bajo el mando de Matías Almeyda, los nervionenses han ganado tres de sus últimos cinco partidos y se ubican en la novena posición con 10 puntos.

Su más reciente triunfo fue ante el Rayo Vallecano (1-0), gracias a un gol de Akor Adams, resultado que llenó de confianza al equipo antes de enfrentar al actual campeón de España.

Barcelona busca levantarse tras la Champions

Por su parte, el Barcelona llega herido tras caer 2-1 ante el PSG en la Champions, pero mantiene una racha sólida en La Liga con 19 puntos de 21 posibles. Los dirigidos por Hansi Flick superaron 2-1 a la Real Sociedad en su último compromiso liguero y quieren extender su dominio sobre el Sevilla, al que no pierden desde 2015.

El conjunto catalán tiene bajas importantes: Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Fermín López y Joan García están fuera por lesión, mientras que Lamine Yamal es duda. Aun así, se espera el regreso de Robert Lewandowski y Ronald Araujo al once titular.

Pronóstico del Sevilla vs Barcelona

El Sevilla atraviesa un buen momento, pero el poder ofensivo del Barcelona debería imponerse. La Inteligencia Artificial deportiva y las estadísticas recientes apuntan a un triunfo visitante.

Pronóstico final: Sevilla 1-2 Barcelona

