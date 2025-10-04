Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 nos regala un auténtico partidazo desde el Estadio Universitario, donde los Tigres de la UANL recibirán a Cruz Azul este sábado 4 de octubre. Ambos clubes llegan en puestos de clasificación directa a la liguilla: Tigres suma 22 puntos y la Máquina tiene 24 unidades, lo que promete un choque de alto nivel y con mucho en juego.

Antecedentes entre Tigres y Cruz Azul

El historial reciente refleja lo parejo del duelo. En los últimos cinco enfrentamientos se registran tres empates y una victoria para cada lado. El antecedente más fresco ocurrió en enero de este año, cuando Cruz Azul eliminó a Tigres en semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, torneo que terminaría conquistando la Máquina.

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 12?

Los felinos atraviesan un gran momento en liga. Tras vencer 2-0 a Querétaro en la jornada anterior, los dirigidos por Robert Dante Siboldi suman siete partidos sin perder. Además, Marcelo Flores se ha convertido en una de las revelaciones del torneo, marcando su segundo gol con la camiseta auriazul. Con 22 puntos, Tigres ocupa la quinta posición y buscará aprovechar su localía en el “Volcán” para escalar en la clasificación.

¿Cómo llega Cruz Azul al duelo en el Volcán?

El conjunto celeste perdió el invicto en la jornada 11 frente a Xolos de Tijuana, cayendo 2-0 en el Estadio Caliente. Pese al tropiezo, Cruz Azul mantiene un balance positivo en el campeonato con 7 victorias, 3 empates y 1 derrota, sumando 24 puntos que lo colocan en la cuarta posición de la tabla. Sin embargo, la presión aumenta, ya que una nueva derrota podría hacerlo descender en la clasificación.

Tigres vs Cruz Azul: pronóstico del partido

Todo apunta a un duelo de goles y emociones. Tigres parte como favorito en casa, con un pronóstico que señala un triunfo felino 3-2 sobre Cruz Azul. La fortaleza ofensiva y el gran presente de jugadores clave inclinan la balanza hacia los regiomontanos, aunque la Máquina ha demostrado tener argumentos para sorprender.

Tigres vs Cruz Azul: horario y dónde ver en vivo

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Tigres vs Cruz Azul Torneo: Liga MX Apertura 2025 – Jornada 12

Liga MX Apertura 2025 – Jornada 12 Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Transmisión: Canal 7 y Caliente TV

👉 Todo está listo para que el Tigres vs Cruz Azul sea uno de los encuentros más vibrantes de la Jornada 12. ¿Lograrán los felinos escalar posiciones o la Máquina recuperará el paso tras perder el invicto?

Last modified: octubre 4, 2025