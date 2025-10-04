León vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

(*Solo hay que cerrar los 2 anuncios que son de la señal, no de nosotros)

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 nos trae un duelo de alto voltaje. Este sábado 4 de octubre, el Club León recibe en el Estadio León a los Diablos Rojos del Toluca, en un choque entre un equipo que busca recomponer su rumbo y el líder absoluto del campeonato.

Cómo llega León a la Jornada 12

El conjunto Esmeralda atraviesa un momento de transición. Con apenas 12 puntos tras once jornadas (tres victorias, tres empates y cinco derrotas), León ocupa la parte baja de la tabla y carga con una diferencia negativa de goles (10 a favor y 18 en contra).

La derrota 2-0 ante Juárez en la fecha pasada precipitó la salida de Eduardo Berizzo y abrió paso al regreso de Ignacio Ambriz, técnico campeón del Guardianes 2020 con los Panzas Verdes. Su reto inmediato es enderezar el rumbo y recuperar la confianza de un plantel que tiene como figura principal a James Rodríguez.

El colombiano suma dos goles en el torneo y ha recibido respaldo total de Ambriz, quien lo planea utilizar en su posición natural detrás de los delanteros. Su conexión con Rogelio Funes Mori será clave para intentar sorprender al líder.

Cómo llega Toluca al partido

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed viven un presente brillante. Con ocho victorias, un empate y solo dos derrotas, lideran la tabla general con 25 puntos y presumen el ataque más demoledor del torneo: 31 goles a favor.

Además, llegan motivados tras conquistar la Campeones Cup 2025 en Estados Unidos, venciendo 3-2 al LA Galaxy. En liga acumulan cinco triunfos consecutivos y tienen en gran forma al portugués Paulinho, uno de los máximos goleadores del campeonato, y a Alexis Vega, figura mexicana.

Toluca no puede relajarse, ya que Monterrey le sigue de cerca en la tabla, pero el rendimiento de las últimas semanas lo mantiene como firme candidato al bicampeonato.

Un choque de contrastes

El duelo promete ser vibrante: León busca resurgir con nuevo técnico y apoyarse en James Rodríguez como referente, mientras que Toluca intentará consolidar su liderato con un ataque de miedo. Para los esmeraldas, incluso un empate podría ser valioso; para los Diablos, ganar significa seguir en la cima sin dar ventaja a sus perseguidores.

León vs Toluca: horario y dónde ver en vivo

Partido: León vs Toluca

León vs Toluca Torneo: Jornada 12, Apertura 2025 – Liga MX

Jornada 12, Apertura 2025 – Liga MX Fecha: Sábado 4 de octubre

Sábado 4 de octubre Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Estadio: Estadio León, Guanajuato

Estadio León, Guanajuato Transmisión en vivo: FOX Sports, Caliente TV

👉 Con todo en juego, el León vs Toluca será uno de los partidos más atractivos de la J12 de la Liga MX. ¿Podrán los Panzas Verdes reaccionar o los Diablos seguirán imparables?

Last modified: octubre 4, 2025