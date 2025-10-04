Querétaro vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este sábado 4 de octubre con un duelo directo por la permanencia en el fondo de la tabla. Querétaro recibe a Puebla en el Estadio La Corregidora, en un choque donde ambos equipos necesitan sumar sí o sí para no hundirse más en la clasificación.

¿Cómo llega Querétaro?

Los Gallos Blancos viven un torneo muy complicado. En la fecha pasada cayeron en casa ante Tigres y, tras 11 jornadas, apenas suman 8 puntos gracias a dos victorias y dos empates. Con estos números, se ubican en la penúltima posición de la tabla, solo por encima de Puebla.

Su último triunfo fue en la Jornada 9 frente a Pachuca (0-2), pero desde entonces no han vuelto a ganar. Querétaro intentará aprovechar la localía para repetir lo hecho en el Clausura 2025, cuando derrotaron 2-0 a La Franja en La Corregidora.

¿Cómo llega Puebla?

El equipo camotero tampoco encuentra rumbo en el torneo. En su último compromiso perdió 0-2 frente a Chivas, acumulando ya su octava derrota en lo que va del Apertura 2025. Con solo 5 unidades, Puebla es último de la Tabla General y atraviesa una de sus peores rachas en los últimos torneos.

Aunque en la Jornada 10 lograron rescatar un empate 2-2 ante Pachuca, los dirigidos por Hernán Cristante han mostrado poca solidez y necesitan reaccionar de inmediato para salir del sótano de la clasificación.

Antecedentes entre Querétaro y Puebla

En el historial reciente, ambos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones dentro de la Liga MX. Puebla domina la serie con 15 triunfos, mientras que Querétaro ha conseguido 9 victorias. El resto de los duelos terminó en empate.

Lo que está en juego

Se trata de un partido entre los dos coleros del torneo. Querétaro quiere hacer valer su localía y comenzar a escalar posiciones, mientras que Puebla buscará cortar su racha negativa y sumar tres puntos que le den un respiro en el campeonato.

Querétaro vs Puebla: horario y dónde ver en vivo

Partido: Querétaro vs Puebla

Querétaro vs Puebla Torneo: Jornada 12, Apertura 2025 – Liga MX

Jornada 12, Apertura 2025 – Liga MX Fecha: Sábado 4 de octubre

Sábado 4 de octubre Hora: 17:00 horas (CDMX)

17:00 horas (CDMX) Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión EN VIVO: Caliente TV y FOX Sports

👉 Todo está listo para que Gallos Blancos y La Franja se enfrenten en un duelo de alto voltaje. ¿Quién logrará salir del fondo en la Jornada 12 de la Liga MX?

Last modified: octubre 4, 2025