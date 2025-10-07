Written by: octubre 7, 2025 Mundial Sub-20

Colombia vs Sudáfrica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Colombia vs Sudáfrica

La Selección Colombia Sub-20 afronta un nuevo reto en el Mundial de Chile 2025. Este miércoles 8 de octubre, el combinado dirigido por César Torres se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, por los octavos de final del torneo juvenil. El compromiso comenzará a las 14:30 horas (hora de Colombia) y será transmitido por Caracol TV y RCN Televisión.

Colombia, líder invicta con margen de mejora

El conjunto colombiano avanzó a esta fase como primero e invicto del Grupo F, con una victoria y dos empates. En su último encuentro, igualó 1-1 ante Nigeria, un duelo en el que mostró desequilibrios defensivos y falta de contundencia ofensiva.
“El equipo no definió cuando pudo hacerlo y perdió el control del balón en momentos claves. Sin embargo, Jordan García fue determinante con sus atajadas”, reconoció el técnico César Torres tras el cierre de la fase de grupos.

A pesar de los altibajos, la ‘Tricolor’ juvenil ha demostrado solidez en su estructura y mantiene intacta la ilusión de llegar a los cuartos de final.

Sudáfrica, rival rápido y peligroso

El conjunto africano clasificó segundo en el Grupo E con seis puntos, tras vencer a Estados Unidos y sumar ocho goles a favor. Su única derrota fue frente a Francia. El jugador más destacado ha sido Mfundo Vilakazi, máximo asistidor del equipo con dos pases de gol.

Un duelo inédito y prometedor

Será la primera vez que Colombia y Sudáfrica se enfrenten en un Mundial Sub-20. Los dirigidos por Torres buscarán mantener su invicto y mejorar en definición, mientras que Sudáfrica intentará imponer su velocidad y potencia física.

Dónde ver el partido en vivo

  • Partido: Colombia vs Sudáfrica (Octavos de Final)
  • Estadio: Fiscal de Talca, Chile
  • Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025
  • Hora: 14:30 (Colombia)
  • Transmisión: Caracol TV, RCN y DSports

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 7, 2025
Real Madrid vs Roma Previous Story
Real Madrid vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League Femenina 2025-26
Argentina vs Nigeria Next Story
Argentina vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Related Posts

Argentina vs Nigeria

Argentina vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 7, 2025

La Selección Argentina Sub-20 se enfrenta este miércoles 8 de octubre a Nigeria en uno de los duelos más atractivos de los octavos de...

Read More
México vs Chile

México vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 6, 2025

La Selección Mexicana Sub-20 vivirá un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025, cuando este martes 7 de octubre enfrente al anfitrión...

Read More
Ucrania vs España

Ucrania vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 6, 2025

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 entra en su fase decisiva, y uno de los duelos más esperados de los octavos de final será el que enfrente...

Read More
Colombia vs Nigeria

Colombia vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Written by: octubre 5, 2025

La Selección Colombia Sub-20 afronta una cita decisiva este domingo 5 de octubre cuando se mida a Nigeria en el cierre de la fase de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *