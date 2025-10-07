Colombia vs Sudáfrica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

La Selección Colombia Sub-20 afronta un nuevo reto en el Mundial de Chile 2025. Este miércoles 8 de octubre, el combinado dirigido por César Torres se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, por los octavos de final del torneo juvenil. El compromiso comenzará a las 14:30 horas (hora de Colombia) y será transmitido por Caracol TV y RCN Televisión.
Colombia, líder invicta con margen de mejora
El conjunto colombiano avanzó a esta fase como primero e invicto del Grupo F, con una victoria y dos empates. En su último encuentro, igualó 1-1 ante Nigeria, un duelo en el que mostró desequilibrios defensivos y falta de contundencia ofensiva.
“El equipo no definió cuando pudo hacerlo y perdió el control del balón en momentos claves. Sin embargo, Jordan García fue determinante con sus atajadas”, reconoció el técnico César Torres tras el cierre de la fase de grupos.
A pesar de los altibajos, la ‘Tricolor’ juvenil ha demostrado solidez en su estructura y mantiene intacta la ilusión de llegar a los cuartos de final.
Sudáfrica, rival rápido y peligroso
El conjunto africano clasificó segundo en el Grupo E con seis puntos, tras vencer a Estados Unidos y sumar ocho goles a favor. Su única derrota fue frente a Francia. El jugador más destacado ha sido Mfundo Vilakazi, máximo asistidor del equipo con dos pases de gol.
Un duelo inédito y prometedor
Será la primera vez que Colombia y Sudáfrica se enfrenten en un Mundial Sub-20. Los dirigidos por Torres buscarán mantener su invicto y mejorar en definición, mientras que Sudáfrica intentará imponer su velocidad y potencia física.
Dónde ver el partido en vivo
- Partido: Colombia vs Sudáfrica (Octavos de Final)
- Estadio: Fiscal de Talca, Chile
- Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025
- Hora: 14:30 (Colombia)
- Transmisión: Caracol TV, RCN y DSports