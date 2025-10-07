Colombia vs Sudáfrica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 afronta un nuevo reto en el Mundial de Chile 2025. Este miércoles 8 de octubre, el combinado dirigido por César Torres se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, por los octavos de final del torneo juvenil. El compromiso comenzará a las 14:30 horas (hora de Colombia) y será transmitido por Caracol TV y RCN Televisión.

Colombia, líder invicta con margen de mejora

El conjunto colombiano avanzó a esta fase como primero e invicto del Grupo F, con una victoria y dos empates. En su último encuentro, igualó 1-1 ante Nigeria, un duelo en el que mostró desequilibrios defensivos y falta de contundencia ofensiva.

“El equipo no definió cuando pudo hacerlo y perdió el control del balón en momentos claves. Sin embargo, Jordan García fue determinante con sus atajadas”, reconoció el técnico César Torres tras el cierre de la fase de grupos.

A pesar de los altibajos, la ‘Tricolor’ juvenil ha demostrado solidez en su estructura y mantiene intacta la ilusión de llegar a los cuartos de final.

Sudáfrica, rival rápido y peligroso

El conjunto africano clasificó segundo en el Grupo E con seis puntos, tras vencer a Estados Unidos y sumar ocho goles a favor. Su única derrota fue frente a Francia. El jugador más destacado ha sido Mfundo Vilakazi, máximo asistidor del equipo con dos pases de gol.

Un duelo inédito y prometedor

Será la primera vez que Colombia y Sudáfrica se enfrenten en un Mundial Sub-20. Los dirigidos por Torres buscarán mantener su invicto y mejorar en definición, mientras que Sudáfrica intentará imponer su velocidad y potencia física.

Dónde ver el partido en vivo

Partido: Colombia vs Sudáfrica (Octavos de Final)

Colombia vs Sudáfrica (Octavos de Final) Estadio: Fiscal de Talca, Chile

Fiscal de Talca, Chile Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025

Miércoles 8 de octubre de 2025 Hora: 14:30 (Colombia)

14:30 (Colombia) Transmisión: Caracol TV, RCN y DSports

