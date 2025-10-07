Real Madrid vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El Real Madrid Femenino inicia este miércoles 8 de octubre su participación en la UEFA Champions League Femenil 2025, cuando reciba a la AS Roma en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada, con dos equipos que llegan con objetivos claros y mucho que demostrar en el escenario europeo.

Horario del Real Madrid Femenino vs Roma

El encuentro entre Real Madrid y Roma se disputará a las 10:45 a.m. hora de México y Centroamérica, 11:45 a.m. de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, y 1:45 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

En Estados Unidos, se podrá seguir a las 9:45 a.m. del Pacífico y 12:45 p.m. del Este.

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs Roma

La transmisión será en exclusiva por TVC Deportes en México, Disney Plus en Sudamérica y España, y ESPN Deportes en Estados Unidos. Además, el partido se podrá seguir en vivo y gratis por fulbox.com, portal que ofrecerá cobertura minuto a minuto del debut europeo del cuadro blanco.

Real Madrid busca revancha europea

El equipo dirigido por Alberto Toril llega con hambre de revancha tras su eliminación en cuartos de final ante el Arsenal en la temporada pasada. En la fase previa de esta edición, las madridistas mostraron gran nivel al superar al Eintracht Frankfurt con un global de 5-1, destacando el rendimiento de Linda Caicedo como figura determinante.

Roma quiere sorprender en el Di Stéfano

La AS Roma Femenina arriba con confianza luego de eliminar al Sporting de Portugal con un 3-2 global. Además, las italianas nunca han perdido en la primera jornada de Champions en sus tres participaciones previas.

Pronóstico

Todo apunta a un partido intenso, pero el Real Madrid Femenino parte como favorito. Pronóstico: victoria Merengue para iniciar con pie derecho su nueva aventura europea.

