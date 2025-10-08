Japón vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

¡Francia se clasifica a Cuartos con un gol en los últimos instantes de la prórroga! 🇫🇷⏩#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 9, 2025

El Mundial Sub-20 Chile 2025 entra en su fase decisiva y este domingo se vivirá uno de los duelos más esperados: Japón vs Francia, un choque de potencias que definirá al nuevo clasificado a los Cuartos de Final. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago a las 20:00 horas locales, con transmisión en vivo para toda Latinoamérica.

Japón, la gran revelación del torneo

La selección de Japón Sub-20 llega como una de las sensaciones del campeonato. El conjunto asiático ha mostrado un fútbol ordenado, técnico y con gran efectividad en ataque.

En la fase de grupos, los nipones ganaron sus tres partidos:

Japón 2-0 Egipto (27 de septiembre)

Chile 0-2 Japón (30 de septiembre)

Nueva Zelanda 0-3 Japón (3 de octubre)

Con 9 puntos, 9 goles a favor y ninguno en contra, Japón se presenta como el único equipo que aún no ha recibido goles en el Mundial.

Francia busca confirmar su poder ofensivo

Del otro lado, Francia Sub-20 viene de una goleada que la devolvió al protagonismo. Los franceses iniciaron con un triunfo 2-1 ante Sudáfrica, luego sufrieron una dura derrota 3-0 frente a Estados Unidos, pero cerraron con una espectacular victoria 6-0 sobre Nueva Caledonia.

Con un ataque potente y jugadores desequilibrantes, los europeos llegan con confianza al duelo ante Japón.

Horario del partido Japón vs Francia según tu país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

20:00 horas Colombia y Perú: 18:00 horas

18:00 horas México, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 17:00 horas

17:00 horas Venezuela: 19:00 horas

Pronóstico: duelo parejo con ligera ventaja para Japón

Se espera un partido muy cerrado y táctico, con dos selecciones que buscan el protagonismo. Japón parte con ligera ventaja por su solidez defensiva y regularidad, aunque Francia tiene el talento para romper cualquier esquema.

El ganador avanzará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025.

Last modified: octubre 8, 2025