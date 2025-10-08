Written by: octubre 8, 2025 Mundial Sub-20

Paraguay vs Noruega EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

Paraguay vs Noruega

La Selección de Paraguay Sub-20 enfrentará este miércoles 8 de octubre a Noruega por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El partido se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca, en un duelo que promete emociones fuertes y un lugar en los cuartos de final del certamen.

Cómo llega Paraguay al duelo

La Albirroja clasificó como segunda del Grupo B, con cuatro puntos, luego de una fase de grupos en la que mostró pasajes de gran fútbol y carácter competitivo.
Sus resultados fueron:

  • Paraguay 3-2 Panamá
  • Paraguay 0-0 Corea del Sur
  • Ucrania 2-1 Paraguay

El equipo dirigido por la selección juvenil paraguaya sumó cuatro goles a favor y cuatro en contra, destacando su solidez defensiva y el rendimiento colectivo. Ahora, buscará mantener la intensidad y afinar la definición para seguir avanzando en el torneo.

Noruega, rival duro y disciplinado

Por su parte, Noruega Sub-20 llega tras quedar segunda en el Grupo F con cinco puntos, igualando con Colombia, pero con peor registro en el juego limpio.
Resultados del conjunto europeo:

  • Noruega 1-0 Nigeria
  • Noruega 0-0 Colombia
  • Noruega 1-1 Arabia Saudita

El equipo nórdico se caracteriza por su orden táctico, fortaleza física y transiciones rápidas, lo que lo convierte en un adversario peligroso para los paraguayos.

Dónde ver Paraguay vs. Noruega

El encuentro entre Paraguay y Noruega por los octavos del Mundial Sub-20 2025 se jugará el miércoles 8 de octubre a las 20:00 (hora de Chile y Argentina).
En Colombia y Perú será a las 18:00 horas, mientras que en México, Honduras y El Salvador podrá verse desde las 17:00.
La transmisión estará disponible por DSports y FIFA+.

