Honduras vs Costa Rica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

El liderato del Grupo C está en juego. Este jueves 9 de octubre de 2025, las selecciones de Honduras y Costa Rica se enfrentan en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un duelo clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro será transmitido EN VIVO por Universo y Peacock, a partir de las 9:55 PM ET / 6:55 PM PT.

Así llega Honduras: líder e invicta en casa

La Bicolor hondureña, dirigida por Reinaldo Rueda, llega como líder del Grupo C con 4 puntos, producto de un empate 0-0 ante Haití como visitante y una victoria 2-0 frente a Nicaragua en casa.

El equipo catracho ha mostrado solidez defensiva y buen control del ritmo en San Pedro Sula, donde no pierde desde hace seis partidos oficiales. Con figuras como Anthony Lozano y Luis Palma, Honduras buscará aprovechar su localía para consolidarse en la cima del grupo y acercarse a la clasificación directa.

Costa Rica necesita ganar para seguir con vida

Por su parte, Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, ocupa el segundo lugar con 2 puntos tras empatar ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3). Los ticos han tenido un arranque irregular, y la presión sobre el técnico mexicano aumenta.

Con referentes como Keylor Navas y Joel Campbell, la Sele apuesta a recuperar su contundencia ofensiva y sumar su primera victoria en la fase final.

Horario y canales para ver Honduras vs Costa Rica en vivo

Hora: 20:00 (Centroamérica) / 22:00 (EE.UU. Este)

20:00 (Centroamérica) / 22:00 (EE.UU. Este) Estadio: Francisco Morazán, San Pedro Sula

Francisco Morazán, San Pedro Sula TV: Tigo Sports (Honduras), TD+ y TDMAX (Costa Rica), Azteca Deportes (México)

Tigo Sports (Honduras), TD+ y TDMAX (Costa Rica), Azteca Deportes (México) Streaming: Universo, Peacock, Paramount+, CBS Sports, FOX Deportes, Telemundo

El Honduras vs Costa Rica promete intensidad, historia y emoción. Un triunfo catracho consolidaría su liderato; una victoria tica cambiaría el rumbo del Grupo C y reavivaría sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

Last modified: octubre 9, 2025