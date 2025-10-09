Written by: octubre 9, 2025 Selecciones

Honduras vs Costa Rica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Honduras vs Costa Rica

El liderato del Grupo C está en juego. Este jueves 9 de octubre de 2025, las selecciones de Honduras y Costa Rica se enfrentan en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un duelo clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro será transmitido EN VIVO por Universo y Peacock, a partir de las 9:55 PM ET / 6:55 PM PT.

Así llega Honduras: líder e invicta en casa

La Bicolor hondureña, dirigida por Reinaldo Rueda, llega como líder del Grupo C con 4 puntos, producto de un empate 0-0 ante Haití como visitante y una victoria 2-0 frente a Nicaragua en casa.
El equipo catracho ha mostrado solidez defensiva y buen control del ritmo en San Pedro Sula, donde no pierde desde hace seis partidos oficiales. Con figuras como Anthony Lozano y Luis Palma, Honduras buscará aprovechar su localía para consolidarse en la cima del grupo y acercarse a la clasificación directa.

Costa Rica necesita ganar para seguir con vida

Por su parte, Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, ocupa el segundo lugar con 2 puntos tras empatar ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3). Los ticos han tenido un arranque irregular, y la presión sobre el técnico mexicano aumenta.
Con referentes como Keylor Navas y Joel Campbell, la Sele apuesta a recuperar su contundencia ofensiva y sumar su primera victoria en la fase final.

Horario y canales para ver Honduras vs Costa Rica en vivo

  • Hora: 20:00 (Centroamérica) / 22:00 (EE.UU. Este)
  • Estadio: Francisco Morazán, San Pedro Sula
  • TV: Tigo Sports (Honduras), TD+ y TDMAX (Costa Rica), Azteca Deportes (México)
  • Streaming: Universo, Peacock, Paramount+, CBS Sports, FOX Deportes, Telemundo

El Honduras vs Costa Rica promete intensidad, historia y emoción. Un triunfo catracho consolidaría su liderato; una victoria tica cambiaría el rumbo del Grupo C y reavivaría sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 9, 2025
Nicaragua vs Haití Previous Story
Nicaragua vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

Nicaragua vs Haití

Nicaragua vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 9, 2025

(*Recuerden cerrar los 2 anuncios de la señal, no de nosotros) Este jueves 9 de octubre de 2025, el Estadio Nacional de Fútbol en Managua...

Read More
Honduras vs Nicaragua

Honduras vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 9, 2025

La Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, se prepara para un duelo decisivo ante Nicaragua en la segunda jornada del Grupo C...

Read More
Costa Rica vs Haití

Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 9, 2025

Este martes 9 de septiembre, la Selección de Costa Rica recibe a Haití en la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf...

Read More
Panamá vs Guatemala

Panamá vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025

La Selección de Guatemala visitará este lunes 8 de septiembre a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la jornada 2 de las...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *