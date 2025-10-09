Written by: octubre 9, 2025 Selecciones

Nicaragua vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Nicaragua vs Haití

Este jueves 9 de octubre de 2025, el Estadio Nacional de Fútbol en Managua será el escenario de un partido clave entre Nicaragua y Haití, correspondiente al Grupo C de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos buscan escalar posiciones y mantenerse con opciones de clasificación.

Así llega Nicaragua al partido ante Haití

La selección de Nicaragua, dirigida por Marco Figueroa, afronta este encuentro con la necesidad de sumar puntos. Actualmente se ubica en la cuarta posición del Grupo C, con solo un punto en dos jornadas disputadas.
En su debut, Nicaragua empató frente a Costa Rica, pero luego cayó 2-0 ante Honduras, mostrando dificultades en la definición y en el manejo defensivo. En total, ha marcado un gol y recibido tres. La presión recae sobre el ataque nicaragüense, que deberá mejorar su eficacia para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Haití busca su primer triunfo en el Grupo C

Por su parte, Haití, bajo el mando del técnico Sébastien Migné, llega con mejores números. Se ubica en la tercera posición con dos puntos, producto de dos empates consecutivos frente a Costa Rica (3-3) y Honduras (1-1).
El conjunto caribeño ha demostrado potencia ofensiva —con tres goles anotados—, aunque su defensa también ha dejado espacios que le han costado puntos. Su objetivo será sumar su primera victoria para acercarse a la zona de clasificación directa.

Horario y dónde ver en vivo Nicaragua vs Haití

  • Fecha: Jueves 9 de octubre de 2025
  • Hora: 6:00 PM (Nicaragua) / 8:00 PM ET (Estados Unidos)
  • Estadio: Nacional de Fútbol, Managua
  • TV y Streaming: Paramount+, UNIVERSO, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports, Golazo y YouTube (México)

Un enfrentamiento decisivo donde ambas selecciones buscarán dar un paso firme en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

