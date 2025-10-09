Written by: octubre 9, 2025 Amistosos

Brasil vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Brasil vs Corea del Sur

La selección de Brasil buscará recuperar la confianza cuando enfrente a Corea del Sur este viernes, en un amistoso internacional que servirá como preparación para el Mundial 2026. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan tras una sorpresiva derrota 1-0 ante Bolivia, mientras que los asiáticos empataron 2-2 frente a México en su más reciente presentación.

Previa del partido: dos clasificados rumbo al Mundial 2026

Ambas selecciones ya tienen su boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo 2026, pero buscan afinar detalles antes del torneo.

Corea del Sur, bajo el mando de Hong Myung-bo, atraviesa un gran momento: terminó primera del Grupo B en la fase clasificatoria de Asia y solo ha perdido uno de sus últimos 19 partidos. Entre sus resultados más recientes destacan una victoria ante Estados Unidos y un empate ante México.

Con figuras como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in, los surcoreanos prometen dar pelea a las potencias mundiales. Además, ya saben lo que es ganarle a Brasil: en 1999 se impusieron 1-0 en un amistoso histórico.

Por su parte, Brasil vive una etapa de renovación bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Aunque el “Scratch du Oro” se mantiene como una de las potencias del fútbol mundial, su rendimiento reciente ha sido irregular, con solo dos victorias en sus últimos cinco encuentros.

Los brasileños no contarán con Alisson Becker, Marquinhos ni Raphinha, pero sí con Vinicius Jr., Casemiro y el regreso de Matheus Cunha.

Pronóstico Brasil vs Corea del Sur

Brasil sigue siendo favorito por la calidad individual de su plantilla, aunque Corea del Sur atraviesa un momento más estable y competitivo.

Pronóstico: Corea del Sur 1-1 Brasil.

Se espera un duelo parejo, con ambos equipos mostrando variantes tácticas y probando jugadores clave rumbo al Mundial 2026.

