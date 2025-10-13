Honduras vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

La Selección de Honduras se juega gran parte de su futuro en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026, cuando reciba este 14 de octubre a Haití, actual líder del Grupo C. Los catrachos saben que no pueden volver a fallar, especialmente tras dejar escapar dos puntos ante Costa Rica el viernes pasado.

El Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés será el escenario de una auténtica final anticipada, en la que ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la clasificación.

Honduras busca revancha y reacción ante su gente

El empate sin goles frente a Costa Rica dolió más de lo esperado. No solo porque los de Reinaldo Rueda dominaron el partido con un 72% de posesión, sino porque generaron 11 remates y solo uno fue al arco. Falta contundencia, pero el funcionamiento dejó señales positivas.

Honduras mantiene una buena racha como local, con tres victorias consecutivas antes del último empate, y solo dos derrotas en sus últimos diez partidos. Rueda confía en que la presión del público y el buen momento defensivo impulsen a su equipo hacia la victoria.

El estratega podría mantener el mismo once, aunque la ausencia de David Ruiz, lesionado del tendón de la corva, obliga a ajustar el mediocampo. En ataque, se espera una mayor precisión para romper el muro haitiano.

Haití llega motivado y con el liderato en juego

Por su parte, Haití llega con la moral en alto después de golear 3-0 a Nicaragua, resultado que los colocó como líderes por diferencia de goles. El equipo dirigido por Sébastien Migne ha sido una de las sorpresas positivas de esta fase: solo tres derrotas en 17 partidos desde su llegada al banquillo.

Los caribeños contarán nuevamente con Duckens Nazon, máximo goleador del grupo con seis tantos, y Danley Jean-Jacques, figura del mediocampo junto a Jean-Ricner Bellegarde. Además, el joven Josué Casimir fue clave en su debut, asistiendo en el primer gol ante Nicaragua.

Aunque Haití atraviesa un buen momento, deberá resistir la presión de jugar en Tegucigalpa ante un equipo que suele hacerse fuerte en casa.

Pronóstico: Honduras 2-1 Haití

Honduras está obligada a reaccionar y tiene los argumentos para hacerlo. Con el apoyo de su afición y un rendimiento sólido en casa, los catrachos deberían imponerse por 2-1, en un duelo intenso que podría definir el rumbo del Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026

