Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

La Selección de Costa Rica vive momentos de tensión en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026, y está obligada a reaccionar cuando reciba este 14 de octubre a Nicaragua en el Estadio Nacional de San José.

Tras tres empates consecutivos, los Ticos necesitan su primera victoria en el Grupo C, mientras que los visitantes aún buscan sumar sus primeros puntos en esta tercera ronda.

Los Ticos, con presión y sin margen de error

El equipo dirigido por Miguel Herrera pasó sin problemas la segunda ronda, con un impresionante balance de 17 goles a favor y solo uno en contra, pero ahora la historia es diferente. Tres empates al hilo han puesto en duda el rendimiento de una selección acostumbrada a dominar la región.

Costa Rica mantiene una sólida historia ante Nicaragua, con 13 victorias en los últimos 15 enfrentamientos y una racha de seis porterías imbatidas consecutivas frente a los nicaragüenses. Sin embargo, el último duelo dejó dudas: los Ticos permitieron el empate por un penal al minuto 81, mostrando debilidad en los minutos finales.

Aun así, los números en casa son alentadores: ocho triunfos en sus últimos 10 partidos internacionales en San José, donde la afición tica suele marcar diferencia.

Además, el veterano Celso Borges podría regresar tras una lesión leve, y Warren Madrigal vuelve a las canchas luego de fracturarse el peroné en la Copa Oro, fortaleciendo el plantel local. Manfred Ugalde, quien brilló con un doblete ante Haití, será nuevamente la gran esperanza ofensiva.

Nicaragua, entre la ilusión y la realidad

Del otro lado, Nicaragua vive su debut histórico en la tercera ronda de las Eliminatorias, pero la falta de experiencia le ha pasado factura.

Con dos derrotas seguidas —ante Honduras y Haití— y un rendimiento irregular fuera de casa, la Azul y Blanca se mantiene última del grupo.

El técnico Marco Antonio Figueroa Montero ha intentado dar un nuevo aire al equipo, convocando a jugadores clave como Juan Luis Pérez y Matías Belli Moldskred, además del regreso del goleador Ariagner Smith, que vive un gran momento en Europa con el FK Panevezys.

Sin embargo, las estadísticas son duras: siete derrotas en sus últimos 10 partidos como visitante, un reflejo de las dificultades para competir lejos de casa.

Cualquier resultado negativo en San José prácticamente dejaría fuera a Nicaragua de la lucha por el boleto al Mundial 2026.

Pronóstico: Costa Rica vs Nicaragua

Con el peso de la historia, el apoyo del público y una plantilla más completa, Costa Rica parte como claro favorito.

Todo apunta a que los Ticos conseguirán su primera victoria en el Grupo C y volverán a encaminar su sueño mundialista.

Pronóstico final: Costa Rica 2-0 Nicaragua.

Last modified: octubre 13, 2025