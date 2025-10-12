Islandia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Francia buscará su cuarta victoria consecutiva en el Grupo D de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrente a Islandia este lunes en un duelo clave por el liderato.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como líder absoluto con nueve puntos de nueve posibles, mientras que Islandia se mantiene en la pelea, tercera en la tabla, a solo un punto de Ucrania, que ocupa el puesto de repesca.

Islandia quiere dar la sorpresa en casa

Islandia inició su camino mundialista con una sólida victoria 5-0 sobre Azerbaiyán, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Francia y 5-3 frente a Ucrania.

El conjunto nórdico, dirigido por Arnar Gunnlaugsson, sigue soñando con regresar a una Copa del Mundo tras su histórica participación en Rusia 2018. Sin embargo, el reto de vencer a Francia es enorme, ya que nunca han derrotado a los “Bleus” en 16 enfrentamientos oficiales.

Para este encuentro, Andri Gudjohnsen será baja por sanción, lo que podría abrir espacio a Daniel Gudjohnsen en el ataque. Victor Palsson y Albert Gudmundsson apuntan a ser titulares nuevamente en el mediocampo.

Francia, líder sólido pese a las bajas

La selección francesa llega tras vencer cómodamente 3-0 a Azerbaiyán con goles de Mbappé, Rabiot y Thauvin. Sin embargo, Deschamps deberá ingeniárselas sin varias figuras: Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Bradley Barcola, Marcus Thuram y Ousmane Dembélé no estarán disponibles por lesiones o descanso.

Pese a las ausencias, Francia mantiene una plantilla de lujo con Griezmann, Coman, Rabiot y Camavinga como ejes principales.

Pronóstico Islandia vs Francia

A pesar del apoyo local y el buen momento ofensivo islandés, Francia parte como favorita para quedarse con los tres puntos. Su mayor calidad y profundidad deberían marcar la diferencia en Reykjavik.

Pronóstico final: Islandia 1-2 Francia.

Last modified: octubre 12, 2025