Italia vs Israel EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

octubre 13, 2025

Italia vs Israel

Udine será el escenario del partido decisivo entre Italia e Israel, este martes 14 de octubre, donde la Azzurri necesita apenas un punto para sellar su pase a la repesca mundialista. Con el recuerdo fresco del caótico 5-4 del mes pasado, el equipo de Gennaro Gattuso buscará cerrar su clasificación con autoridad ante una selección israelí que aún sueña con el milagro.

Italia: entre la presión y la esperanza

El proceso de Gattuso ha tenido altibajos, pero los resultados recientes han devuelto algo de confianza. Italia llega tras vencer 3-1 a Estonia en Tallin, con un desempeño sólido y una nueva joya en ataque: Francesco Pio Esposito, quien marcó su primer gol con la selección absoluta.

Aun así, las sombras del pasado siguen pesando. Tras quedar fuera de los Mundiales 2018 y 2022, la Azzurri no puede permitirse otro tropiezo histórico. Los errores defensivos —como el de Donnarumma ante Estonia— y la falta de contundencia en momentos clave siguen preocupando. Sin embargo, los números respaldan a Gattuso: cuatro victorias consecutivas y 13 goles marcados desde su llegada.

Israel: la última oportunidad

Por su parte, Israel viaja a Udine con la obligación de ganar. Los dirigidos por Ran Ben Shimon marchan terceros, a tres puntos de Italia y con un partido más. Su derrota 4-2 ante Noruega los dejó contra las cuerdas, pero aún mantienen la esperanza de colarse en la repesca.

Con figuras como Oscar Gloukh y Manor Solomon, los israelíes buscarán sorprender en el arranque, aunque su defensa ha sido un punto débil —han recibido nueve goles en sus últimos dos partidos—.

Pronóstico Italia vs Israel

Todo apunta a un duelo intenso, con Italia controlando la posesión y buscando evitar errores. Si mantienen la calma, deberían imponer su jerarquía.

La Azzurri, empujada por su gente en Udine, sellará su boleto a la repesca y dejará a Israel sin opciones

Pronóstico final: Italia 2-1 Israel.

Last modified: octubre 13, 2025
