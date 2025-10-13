Written by: octubre 13, 2025 Amistosos

Japón vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Japón vs Brasil

Después de un contundente triunfo 5-0 ante Corea del Sur, la Selección de Brasil vuelve al ruedo con la mirada puesta en su próximo desafío: Japón, en el Estadio Ajinomoto de Tokio, este martes 14 de octubre a las 6:30 a.m. ET.
El duelo será el último amistoso previo al cierre de la fecha FIFA, y promete espectáculo puro entre dos equipos ya clasificados al Mundial 2026.

Ancelotti encuentra la fórmula en Brasil

El técnico Carlo Ancelotti parece haber encontrado la estructura ideal para la Canarinha.
El sistema 4-2-3-1 le ha devuelto equilibrio al equipo, con Casemiro y Bruno Guimarães como eje en el mediocampo, y un tridente ofensivo de ensueño: Vinicius Jr., Rodrygo y Estevão, detrás del nueve Matheus Cunha.

Ante Corea del Sur, Rodrygo y Estevão firmaron dobletes, confirmando que Brasil está recuperando su poder ofensivo.
Ancelotti ha priorizado la solidez defensiva y una idea clara: dejar que el talento fluya.
A menos de un año del Mundial, el cinco veces campeón del mundo vuelve a ilusionar a su gente con un fútbol vistoso, efectivo y equilibrado.

Para este partido, podrían ver acción nombres como Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá, Joelinton, Igor Jesús o Richarlison, buscando frescura en la rotación.

Japón, el gigante asiático que no teme a nadie

Los Samuráis Azules, dirigidos por Hajime Moriyasu, llegan invictos en sus últimos 14 partidos como locales y con la moral alta tras empatar 2-2 frente a Paraguay.
Japón ha demostrado ser una selección capaz de incomodar a los grandes —ya lo hizo ante Alemania y España en el Mundial 2022— gracias a su sistema 3-4-2-1, sólido y bien ejecutado.

Para este amistoso, el capitán Wataru Endo es duda por lesión, mientras que Takefusa Kubo, Daichi Kamada y Ayase Ueda serían titulares.
La gran ausencia será Kaoru Mitoma, figura del Brighton, quien no estará disponible por molestias físicas.

Cómo ver Japón vs Brasil en vivo

📍 Sede: Estadio Ajinomoto, Tokio
🕕 Hora: 6:30 a.m. ET (martes 14 de octubre)
📺 Transmisión: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Globo (Brasil)
▶️ Resumenes: Canal oficial de YouTube de la Selección de Brasil

Pronóstico Japón vs Brasil

Aunque Brasil llega inspirado, Japón es un rival incómodo, sobre todo en casa.
Con el desgaste de los amistosos y las rotaciones de Ancelotti, el duelo podría ser parejo.
Pronóstico final: Japón 1-1 Brasil.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 13, 2025
Costa Rica vs Nicaragua Previous Story
Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026
Rusia vs Bolivia Next Story
Rusia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Related Posts

Rusia vs Bolivia

Rusia vs Bolivia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 13, 2025

La Selección de Bolivia ya tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional.Después de vencer por la mínima a Jordania en...

Read More
Irlanda del Norte vs Alemania

Irlanda del Norte vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Written by: octubre 12, 2025

El camino hacia el Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto voltaje entre Irlanda del Norte y Alemania, quienes compiten codo a...

Read More
Uruguay vs Uzbekistán

Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Written by: octubre 12, 2025

La selección uruguaya continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este lunes 13 de octubre disputará su segundo amistoso de la...

Read More
América vs Chivas

América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Octubre 2025

Written by: octubre 11, 2025

El Clásico Nacional se muda a Estados Unidos. América y Chivas se enfrentarán este sábado 11 de octubre de 2025 en el State Farm...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *