Japón vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Amistosos

Después de un contundente triunfo 5-0 ante Corea del Sur, la Selección de Brasil vuelve al ruedo con la mirada puesta en su próximo desafío: Japón, en el Estadio Ajinomoto de Tokio, este martes 14 de octubre a las 6:30 a.m. ET.

El duelo será el último amistoso previo al cierre de la fecha FIFA, y promete espectáculo puro entre dos equipos ya clasificados al Mundial 2026.

Ancelotti encuentra la fórmula en Brasil

El técnico Carlo Ancelotti parece haber encontrado la estructura ideal para la Canarinha.

El sistema 4-2-3-1 le ha devuelto equilibrio al equipo, con Casemiro y Bruno Guimarães como eje en el mediocampo, y un tridente ofensivo de ensueño: Vinicius Jr., Rodrygo y Estevão, detrás del nueve Matheus Cunha.

Ante Corea del Sur, Rodrygo y Estevão firmaron dobletes, confirmando que Brasil está recuperando su poder ofensivo.

Ancelotti ha priorizado la solidez defensiva y una idea clara: dejar que el talento fluya.

A menos de un año del Mundial, el cinco veces campeón del mundo vuelve a ilusionar a su gente con un fútbol vistoso, efectivo y equilibrado.

Para este partido, podrían ver acción nombres como Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá, Joelinton, Igor Jesús o Richarlison, buscando frescura en la rotación.

Japón, el gigante asiático que no teme a nadie

Los Samuráis Azules, dirigidos por Hajime Moriyasu, llegan invictos en sus últimos 14 partidos como locales y con la moral alta tras empatar 2-2 frente a Paraguay.

Japón ha demostrado ser una selección capaz de incomodar a los grandes —ya lo hizo ante Alemania y España en el Mundial 2022— gracias a su sistema 3-4-2-1, sólido y bien ejecutado.

Para este amistoso, el capitán Wataru Endo es duda por lesión, mientras que Takefusa Kubo, Daichi Kamada y Ayase Ueda serían titulares.

La gran ausencia será Kaoru Mitoma, figura del Brighton, quien no estará disponible por molestias físicas.

Cómo ver Japón vs Brasil en vivo

📍 Sede: Estadio Ajinomoto, Tokio

🕕 Hora: 6:30 a.m. ET (martes 14 de octubre)

📺 Transmisión: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Globo (Brasil)

▶️ Resumenes: Canal oficial de YouTube de la Selección de Brasil

Pronóstico Japón vs Brasil

Aunque Brasil llega inspirado, Japón es un rival incómodo, sobre todo en casa.

Con el desgaste de los amistosos y las rotaciones de Ancelotti, el duelo podría ser parejo.

Pronóstico final: Japón 1-1 Brasil.

Last modified: octubre 13, 2025