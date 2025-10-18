Gran Premio de Estados Unidos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Formula 1 2025

Formula 1

El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos 2025 promete emociones al límite este domingo, cuando los monoplazas rugan en el Circuito de las Américas (COTA). Será la decimonovena carrera del calendario y la primera de una intensa gira americana de cuatro competencias que definirán el rumbo del campeonato.

Previa del Gran Premio de Estados Unidos

La temporada de Fórmula 1 entra en su recta final con un panorama cada vez más tenso. McLaren vive un momento crítico tras los roces entre Lando Norris y Oscar Piastri, cuyo duelo interno ha roto la armonía del equipo justo cuando sus rivales comienzan a recuperar terreno.

Aunque McLaren ya aseguró el Campeonato de Constructores, la pelea por el título individual se ha encendido. Max Verstappen, con 55 puntos menos que Piastri, aún sueña con el milagro. El holandés llega con tres poles en las últimas cuatro carreras y la confianza de haber sido el más rápido en todas las sesiones de clasificación del fin de semana.

El Circuito de las Américas, famoso por su espectacular curva 1 y la exigente degradación de neumáticos, premiará la constancia y el control aerodinámico. Es un trazado que suele favorecer a los autos más equilibrados y a los pilotos con ritmo constante, como el propio Verstappen.

Predicciones y pronósticos del GP de Estados Unidos

🔥 Max Verstappen – Ganador de la carrera

El tetracampeón mundial llega decidido a acortar distancias. Con cuatro victorias previas en Austin y un dominio total en clasificación, Verstappen es el gran favorito para subir a lo más alto del podio.

🏁 Oscar Piastri – Top 3

El australiano no tuvo el mejor fin de semana, pero suele recuperar ritmo los domingos. Si logra evitar errores y aprovechar la lucha entre Hamilton, Leclerc y Russell, puede asegurar un lugar entre los tres primeros.

💥 Nico Hülkenberg – Top 10

El alemán parte desde la posición 11, pero su ritmo en las sesiones previas y su experiencia lo convierten en un candidato sólido para sumar puntos, especialmente si el caos habitual de COTA hace de las suyas.

Conclusión

Todo apunta a una batalla épica entre Verstappen y Norris, mientras Piastri busca no ceder terreno en el campeonato. Con McLaren enfrentando su propio conflicto interno y Red Bull al acecho, el Gran Premio de Estados Unidos 2025 promete ser un punto de inflexión en la lucha por la corona mundial.

Last modified: octubre 18, 2025