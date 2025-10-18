Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Madrid quiere llegar con viento a favor al Clásico.

Pero antes, tiene una parada peligrosa en el Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe vs Real Madrid, domingo por la noche… y aunque los números favorecen a los blancos, este tipo de partidos suelen ser una trampa en el camino hacia el título.

⚪ El Real Madrid, líder con la mira en Barcelona

Con 21 puntos en ocho partidos, el equipo de Xabi Alonso encabeza la tabla de La Liga y atraviesa un gran momento tras su victoria 3-1 sobre el Villarreal antes del parón internacional.

Sin embargo, la visita a Getafe llega en una semana cargada:

Primero este duelo liguero… y después, Champions League ante la Juventus, justo antes de El Clásico del 26 de octubre.

A pesar de las bajas —Mendy, Carvajal, Rüdiger, Alexander-Arnold y Huijsen—, el Madrid recupera piezas clave:

Kylian Mbappé y Franco Mastantuono ya están listos tras superar molestias, y Federico Valverde podría jugar como lateral derecho en un once que completará Jude Bellingham en el mediocampo.

Bellingham busca reencontrarse con su mejor versión tras un inicio irregular, y Mbappé apunta a ser la figura ofensiva de un Madrid que quiere llegar como líder al Camp Nou.

🔵 Getafe: sólido, pero con poca pegada

El Getafe de José Bordalás no lo está haciendo mal.

Tiene 11 puntos en ocho jornadas y se mantiene en la mitad de la tabla, aunque no gana desde el 13 de septiembre.

En su último duelo, empató 1-1 ante el Levante y viene de una derrota ajustada por 2-1 frente a Osasuna.

Su gran esperanza ofensiva es Adrián Liso, joven sensación que regresa tras el Mundial Sub-20 con tres goles en cinco partidos.

También destacan Borja Mayoral, exmadridista con dos tantos, y Mario Martín, otro producto de la cantera blanca que ahora buscará frenar a su antiguo club.

Eso sí, la historia no ayuda:

Getafe ha perdido 30 de los 40 partidos que ha jugado contra el Real Madrid, incluyendo siete derrotas consecutivas.

⚔️ Duelo táctico y físico

El Coliseum promete un ambiente duro.

Getafe apostará por la presión alta, el contacto físico y los centros al área, mientras el Madrid intentará dominar con posesión y velocidad por las bandas.

El desgaste podría ser clave, especialmente pensando en que el equipo blanco llega de compromisos internacionales.

🔮 Pronóstico final

Este partido podría ser más parejo de lo que parece, pero la jerarquía del Madrid pesa.

Pronosticamos: Getafe 1-2 Real Madrid.

Los blancos deberían imponer su calidad y llegar al Clásico como líderes y en buena forma, aunque el desgaste será una prueba real para la plantilla de Xabi Alonso.

Last modified: octubre 18, 2025