Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

El Real Madrid quiere llegar con viento a favor al Clásico.
Pero antes, tiene una parada peligrosa en el Coliseum Alfonso Pérez.
Getafe vs Real Madrid, domingo por la noche… y aunque los números favorecen a los blancos, este tipo de partidos suelen ser una trampa en el camino hacia el título.

El Real Madrid, líder con la mira en Barcelona

Con 21 puntos en ocho partidos, el equipo de Xabi Alonso encabeza la tabla de La Liga y atraviesa un gran momento tras su victoria 3-1 sobre el Villarreal antes del parón internacional.
Sin embargo, la visita a Getafe llega en una semana cargada:
Primero este duelo liguero… y después, Champions League ante la Juventus, justo antes de El Clásico del 26 de octubre.

A pesar de las bajas —Mendy, Carvajal, Rüdiger, Alexander-Arnold y Huijsen—, el Madrid recupera piezas clave:
Kylian Mbappé y Franco Mastantuono ya están listos tras superar molestias, y Federico Valverde podría jugar como lateral derecho en un once que completará Jude Bellingham en el mediocampo.

Bellingham busca reencontrarse con su mejor versión tras un inicio irregular, y Mbappé apunta a ser la figura ofensiva de un Madrid que quiere llegar como líder al Camp Nou.

🔵 Getafe: sólido, pero con poca pegada

El Getafe de José Bordalás no lo está haciendo mal.
Tiene 11 puntos en ocho jornadas y se mantiene en la mitad de la tabla, aunque no gana desde el 13 de septiembre.
En su último duelo, empató 1-1 ante el Levante y viene de una derrota ajustada por 2-1 frente a Osasuna.

Su gran esperanza ofensiva es Adrián Liso, joven sensación que regresa tras el Mundial Sub-20 con tres goles en cinco partidos.
También destacan Borja Mayoral, exmadridista con dos tantos, y Mario Martín, otro producto de la cantera blanca que ahora buscará frenar a su antiguo club.

Eso sí, la historia no ayuda:
Getafe ha perdido 30 de los 40 partidos que ha jugado contra el Real Madrid, incluyendo siete derrotas consecutivas.

⚔️ Duelo táctico y físico

El Coliseum promete un ambiente duro.
Getafe apostará por la presión alta, el contacto físico y los centros al área, mientras el Madrid intentará dominar con posesión y velocidad por las bandas.
El desgaste podría ser clave, especialmente pensando en que el equipo blanco llega de compromisos internacionales.

🔮 Pronóstico final

Este partido podría ser más parejo de lo que parece, pero la jerarquía del Madrid pesa.
Pronosticamos: Getafe 1-2 Real Madrid.
Los blancos deberían imponer su calidad y llegar al Clásico como líderes y en buena forma, aunque el desgaste será una prueba real para la plantilla de Xabi Alonso.

