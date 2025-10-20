Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Arsenal buscará una victoria histórica este martes por la noche en el Emirates Stadium, cuando reciba al Atlético de Madrid por la fase de liga de la Champions League 2025-26. Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, podrían alcanzar su triunfo número 100 en el torneo, además de extender su impecable racha en casa.

Arsenal, a un paso de la gloria europea

El inicio del Arsenal en esta edición de la Champions ha sido perfecto: dos victorias en dos partidos, cuatro goles a favor y ninguno en contra. Los triunfos por 2-0 ante el Athletic Bilbao y el Olympiacos los colocan entre los seis equipos con puntaje ideal en la fase de liga, y solo el Inter de Milán ha mantenido también su portería imbatida.

Además, los londinenses atraviesan una racha impresionante: seis victorias consecutivas ante clubes españoles en Champions y 11 triunfos seguidos en casa en fase de grupos sin recibir goles. Arteta ha logrado un equilibrio entre solidez defensiva y eficacia ofensiva, con Bukayo Saka y Leandro Trossard siendo piezas clave en ataque.

Atlético, con ataque poderoso pero sin victorias fuera

El Atlético de Madrid de Diego Simeone llega en buena forma tras golear 5-1 al Eintracht Frankfurt y vencer 1-0 al Osasuna, aunque su rendimiento fuera de casa sigue siendo su punto débil: no ha ganado ninguno de sus cinco partidos como visitante esta temporada.

A pesar de marcar en todos sus encuentros, los rojiblancos no han logrado replicar su solidez defensiva de años anteriores. Además, Nico González será baja por una conmoción, mientras que Clement Lenglet regresa tras suspensión.

Posibles alineaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Zubimendi, Rice; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Nketiah.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Ruggeri; De Paul, Koke, Almada; Lino, Morata, Griezmann.

🔮 Pronóstico: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid.

El equipo de Arteta mantiene una fortaleza notable en el Emirates, y aunque el Atlético podría romper su invicto defensivo, los Gunners están listos para celebrar su victoria número 100 en la Champions League.

