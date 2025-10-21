Written by: octubre 21, 2025 Fútbol Mexicano

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Necaxa vs Cruz Azul

La Liga MX continúa con su jornada doble, y uno de los partidos más atractivos será el Necaxa vs Cruz Azul, que se disputará este martes 21 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

La Máquina Cementera, bajo el mando de Nicolás Larcamón, llega con el ánimo por las nubes tras vencer al América, mientras que los Rayos atraviesan una crisis profunda con Fernando Gago en la cuerda floja.

Cruz Azul acecha el liderato del Apertura 2025

El conjunto celeste vive un momento dulce. Con 28 puntos en 13 jornadas, Cruz Azul se posiciona como sublíder del torneo, solo detrás del Toluca (31 puntos). Además, presume una gran solidez: solo ha perdido un partido en el torneo, aquel de la jornada 1 frente a Tijuana.

Su victoria más reciente ante el América en Ciudad Universitaria fue una muestra de carácter. A pesar de empezar abajo en el marcador, los goles de Gabriel “Toro” Fernández y Ignacio Rivero sellaron un triunfo 2-1 que los consolidó como uno de los favoritos al título. Larcamón, sin embargo, sigue lidiando con decisiones difíciles, como el castigo temporal al portero Kevin Mier por retrasarse en su regreso tras la Fecha FIFA.

Necaxa, hundido y sin rumbo bajo Fernando Gago

En el otro extremo, Necaxa vive horas críticas. Los Rayos han sufrido cuatro derrotas consecutivas y no ganan desde la jornada 9, cuando vencieron 1-0 al Puebla. Con apenas 9 unidades, producto de 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas, el equipo hidrocálido ocupa la penúltima posición del torneo.

La defensa es su gran problema: 26 goles en contra y solo 14 a favor, un reflejo de su fragilidad. Tras caer 5-3 ante Tigres, Gago reconoció los errores defensivos y aseguró que “cada fallo se paga con gol del rival”.

¿A qué hora y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul?

📅 Fecha: Martes 21 de octubre de 2025
🕖 Hora: 19:00 horas (Centro de México)
🏟 Estadio: Victoria, Aguascalientes
📺 Transmisión: Azteca 7, TV Azteca Deportes, Claro Sports y ViX Premium

🔮 Pronóstico: Necaxa 0-2 Cruz Azul
Con la confianza al máximo y un rival en crisis, Cruz Azul tiene todo para sumar otra victoria y seguir presionando a Toluca en la lucha por el liderato.

