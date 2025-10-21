Athletic vs Qarabag EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Athletic Club de Bilbao buscará romper su mala racha en la Champions League 2025-26 este miércoles por la noche, cuando reciba en San Mamés al sorprendente Qarabag FK de Azerbaiyán. Los Leones llegan con urgencias, mientras que el conjunto visitante atraviesa uno de los mejores momentos de su historia europea.

Athletic Bilbao, obligado a reaccionar en casa

El equipo dirigido por Ernesto Valverde ocupa el puesto 34 de 36 en la tabla general de la Champions, tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-0 ante Arsenal y 4-1 frente al Borussia Dortmund. Con cero puntos en dos jornadas, el cuadro vasco está obligado a sumar si quiere mantener opciones de clasificación.

En La Liga, los bilbaínos vienen de empatar sin goles ante el Elche y apenas registran una victoria en sus últimos nueve partidos oficiales. A pesar de un inicio prometedor con tres triunfos consecutivos, el Athletic se ha estancado en la octava posición con 14 puntos en nueve fechas.

Valverde no podrá contar con Yeray Álvarez (sancionado), ni con los lesionados Benat Prados y Unai Egiluz. Sin embargo, se espera el regreso de Iñaki Williams, quien podría compartir ataque con su hermano Nico Williams, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta.

Qarabag FK, la gran sorpresa del torneo

El Qarabag FK llega con paso perfecto en la Champions: venció 3-2 al Benfica y 2-0 al Copenhague, sumando seis puntos que lo colocan en la sexta posición general, solo detrás de gigantes como Real Madrid, PSG y Bayern Múnich.

Dirigidos por Gurban Gurbanov, los azerbaiyanos encadenan seis victorias consecutivas en todas las competiciones y lideran la Premier League de Azerbaiyán con 16 puntos en siete jornadas. Además, no reportan bajas, por lo que contarán con su plantel completo.

Entre sus figuras destacan Abdellah Zoubir (4 goles y 4 asistencias) y Leandro Andrade (4 goles, 3 asistencias), quienes serán titulares en San Mamés junto a Kady Borges y Camilo Durán.

Pronóstico: Athletic Bilbao 1-1 Qarabag FK

Aunque el Athletic Bilbao tendrá la ventaja de jugar ante su público, el Qarabag FK llega en mejor forma y con una dinámica ofensiva peligrosa. Se espera un duelo parejo y disputado en el que ambos podrían repartirse los puntos.

Pronóstico final: 1-1



Last modified: octubre 21, 2025