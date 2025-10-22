Written by: octubre 22, 2025 Fútbol Mexicano

Querétaro vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

(*Recuerden cerrar los anuncios que son de la señal, no de nosotros)
Querétaro vs Chivas

El Querétaro recibe a las Chivas de Guadalajara este miércoles 22 de octubre a las 7:00 PM en el Estadio Corregidora, en un encuentro clave por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades opuestas: los Gallos Blancos buscan recomponer el camino, mientras que el Rebaño Sagrado quiere mantener su gran racha de victorias.

📺 ¿Dónde ver Querétaro vs. Chivas?

El partido se podrá seguir en México a través de Amazon Prime Video, FOX Sports y Caliente TV, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Amazon Prime Video y ViX.

Horario según país:

  • 🇲🇽 México (CDMX): 7:00 PM
  • 🇨🇴 Colombia / 🇵🇪 Perú / 🇪🇨 Ecuador: 8:00 PM
  • 🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia / 🇺🇸 ET: 9:00 PM
  • 🇦🇷 Argentina / 🇧🇷 Brasil / 🇨🇱 Chile / 🇵🇾 Paraguay / 🇺🇾 Uruguay: 10:00 PM

⚽ Previa del partido

El Querétaro llega golpeado tras caer 4-0 ante Toluca, resultado que lo mantiene en la decimosexta posición, con 14 goles a favor y 25 en contra. Los dirigidos por Benjamín Mora necesitan sumar urgentemente para mantenerse en la pelea por el play-in.

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito viven un gran momento. Tras vencer a Mazatlán, acumulan cuatro victorias consecutivas y se ubican octavos en la tabla, con aspiraciones de meterse entre los seis primeros y clasificar de forma directa a la Liguilla.

Además, el historial reciente favorece a los tapatíos: Guadalajara no pierde en sus últimas tres visitas a La Corregidora, y los duelos entre ambos equipos suelen tener goles, con 11 partidos seguidos en los que al menos uno rompe el cero.

🔮 Pronóstico Querétaro vs. Chivas

El momento anímico y futbolístico del Rebaño Sagrado es muy superior. Si mantienen el nivel mostrado ante Mazatlán, deberían llevarse los tres puntos sin mayores complicaciones.

Pronóstico: Querétaro 0-2 Chivas.
Guadalajara confirma su buen momento y se afianza en la lucha por puestos directos a la Liguilla del Apertura 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 22, 2025
Pachuca vs Tigres Previous Story
Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025
Real España vs Xelajú Next Story
Real España vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Related Posts

Atlas vs León

Atlas vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 22, 2025

El Estadio Jalisco será testigo este miércoles 22 de octubre a las 21:00 horas de un choque crucial entre Atlas y León, dos equipos que...

Read More
Pachuca vs Tigres

Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 22, 2025

(*Recuerden cerrar los anuncios que son de la señal, no de nosotros) 💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días...

Read More
Monterrey vs Juárez

Monterrey vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 21, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Liga MX vive una semana de doble...

Read More
Mazatlán vs Santos

Mazatlán vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 21, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 14 del Torneo Apertura...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *