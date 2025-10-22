Querétaro vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Querétaro recibe a las Chivas de Guadalajara este miércoles 22 de octubre a las 7:00 PM en el Estadio Corregidora, en un encuentro clave por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades opuestas: los Gallos Blancos buscan recomponer el camino, mientras que el Rebaño Sagrado quiere mantener su gran racha de victorias.

📺 ¿Dónde ver Querétaro vs. Chivas?

El partido se podrá seguir en México a través de Amazon Prime Video, FOX Sports y Caliente TV, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Amazon Prime Video y ViX.

Horario según país:

🇲🇽 México (CDMX): 7:00 PM

🇨🇴 Colombia / 🇵🇪 Perú / 🇪🇨 Ecuador: 8:00 PM

🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia / 🇺🇸 ET: 9:00 PM

🇦🇷 Argentina / 🇧🇷 Brasil / 🇨🇱 Chile / 🇵🇾 Paraguay / 🇺🇾 Uruguay: 10:00 PM

⚽ Previa del partido

El Querétaro llega golpeado tras caer 4-0 ante Toluca, resultado que lo mantiene en la decimosexta posición, con 14 goles a favor y 25 en contra. Los dirigidos por Benjamín Mora necesitan sumar urgentemente para mantenerse en la pelea por el play-in.

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito viven un gran momento. Tras vencer a Mazatlán, acumulan cuatro victorias consecutivas y se ubican octavos en la tabla, con aspiraciones de meterse entre los seis primeros y clasificar de forma directa a la Liguilla.

Además, el historial reciente favorece a los tapatíos: Guadalajara no pierde en sus últimas tres visitas a La Corregidora, y los duelos entre ambos equipos suelen tener goles, con 11 partidos seguidos en los que al menos uno rompe el cero.

🔮 Pronóstico Querétaro vs. Chivas

El momento anímico y futbolístico del Rebaño Sagrado es muy superior. Si mantienen el nivel mostrado ante Mazatlán, deberían llevarse los tres puntos sin mayores complicaciones.

Pronóstico: Querétaro 0-2 Chivas.

Guadalajara confirma su buen momento y se afianza en la lucha por puestos directos a la Liguilla del Apertura 2025.

Last modified: octubre 22, 2025