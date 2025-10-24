Milán vs Pisa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Serie A 2025-26

Serie A

El AC Milán quiere seguir marcando el ritmo en la Serie A 2025/26 y este viernes 24 de octubre recibirá en San Siro al recién ascendido Pisa, en un duelo que, en el papel, luce muy desigual. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri llega con gran confianza tras su victoria sobre la Fiorentina, mientras que los toscanos continúan hundidos en la zona baja y sin conocer el triunfo.

🏟️ Contexto general

El Milan llega como líder del campeonato con 16 puntos, tras un inicio sólido y un invicto de siete partidos en todas las competiciones. En su más reciente encuentro, los Rossoneri lograron una vibrante remontada ante la Fiorentina (2-1) con Rafael Leao como protagonista, anotando un doblete decisivo que lo devolvió a su mejor versión.

Por su parte, el Pisa atraviesa un momento completamente opuesto. El cuadro dirigido por Alberto Gilardino apenas suma tres puntos en lo que va del torneo, con solo tres goles anotados, lo que representa su peor inicio histórico en la máxima categoría italiana.

⚔️ Antecedentes

La historia entre ambos clubes es contundente:

Se han enfrentado 12 veces en Serie A.

en Serie A. El Milan ha ganado 10 partidos .

. Pisa solo ha rescatado dos empates .

. Los toscanos no han podido marcar en nueve de esos encuentros.

Todo apunta a que la racha favorable de los milanistas podría ampliarse este viernes en San Siro.

🔴 El Milan de Allegri, sólido y eficaz

El regreso de Massimiliano Allegri al banquillo ha revitalizado al conjunto rossonero. Con una defensa firme (el equipo con más porterías en cero del torneo) y un ataque liderado por Leao y Santiago Giménez, el Milan luce como serio candidato al Scudetto.

Pese a tener una lista considerable de bajas —Pulisic, Rabiot, Estupiñán, Jashari y Loftus-Cheek—, el equipo mantiene su consistencia. Además, Christopher Nkunku podría reaparecer tras superar una lesión menor, ofreciendo una opción ofensiva importante desde el banquillo.

⚫ Pisa, sin gol ni fortuna

El conjunto de Gilardino ha tenido un regreso complicado a la Serie A. Sin victorias, con apenas tres puntos y una ofensiva ineficaz, el Pisa necesita urgentemente reaccionar. Su reciente empate sin goles ante Hellas Verona dejó más dudas que certezas.

Aunque recuperan a Idrissa Touré tras suspensión, siguen sin contar con Calvin Stengs, Tomas Esteves ni Mateus Lusuardi, este último fuera hasta 2026. La falta de variantes ofensivas se ha notado: su dupla Nzola–Moreo no ha rendido como se esperaba.

📅 Detalles del partido

Partido: AC Milan vs Pisa

AC Milan vs Pisa Competición: Serie A 2025/26 – Jornada 9

Serie A 2025/26 – Jornada 9 Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Hora: 13:45 (CDMX) / 20:45 (Italia)

13:45 (CDMX) / 20:45 (Italia) Estadio: San Siro, Milán

🔮 Pronóstico Fulbox

El Milan parte como amplio favorito ante un Pisa sin pegada ni solidez defensiva. Los locales dominan los duelos directos y atraviesan un excelente momento, incluso con bajas importantes.

👉 Pronóstico: AC Milan 2-0 Pisa

Los Rossoneri sumarán su cuarta victoria consecutiva en casa, consolidando su liderato en la Serie A y ampliando su ventaja en la cima de la clasificación.

Last modified: octubre 24, 2025